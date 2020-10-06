B、C肝擴大篩檢 嘉義市5萬4千人受惠

國健署9月28日起擴大B、Ｃ肝免費篩檢對象，從45歲到54歲，放寬到79歲，嘉義市府衛生局今公布，符合條件的共有5萬4千人，可到全市132家醫療院所篩檢，民眾到社區及衛生所施打流感疫苗時，也能同步篩檢。

市府衛生局說，過去中央補助免費篩檢的年齡層不多，但C肝好發的年齡層為中高齡，地方政府必須去籌措民間資源，例如與國際扶輪社合作，增加篩檢中高年齡者的能量，這次擴大年齡層，相信更多人可受惠。

衛福部統計，國內每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡約13000人，肝癌更是高居癌症死因第二位。感染B、C後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。

衛生局指出，衛福部訂定2025年達成消除C肝目標，希望透過擴大篩檢找出C肝感染者，早期篩檢早期治療，只要檢查出血液中有病毒，就可以使用健保口服新藥治療C肝，相當於政府送20萬元大禮幫忙把C肝治療好，C肝治療不可怕，約3個月治療期，副作用小，97%以上的人可以治療好。