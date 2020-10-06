她突然不會說話了 竟是罕見又致命腦炎作祟

62歲湯姓婦人平日精力旺盛，有一天突然病懨懨，講不出話來，她到苗栗縣頭份市為恭醫院急診，確診竟是感染罕見且致命的單純皰疹病毒一型HSV-1腦炎，收治1個月改善恢復講話，為恭神經內科主任朱清華提醒越早使用抗病毒藥物治療，才有機會治癒單純皰疹病毒性腦炎。

湯婦平日精力旺盛，像個陀螺轉個不停，突然病懨懨的吃不下飯，發燒、頭痛、嘔吐不止，也講不出話來，她到為恭急診，會診神內科醫師，當時勉強可以說出單字，經核磁共振檢查左側顳葉發現有發炎病灶，而且有腦水腫，腰椎穿刺檢查腦脊髓液有單純皰疹病毒一型抗體HSV-1 IgG 升高。

醫師診斷她感染罕見且致命的單純皰疹病毒一型HSV-1腦炎，病情一度惡化，意識昏迷，右側肢體無力轉加護病房，經抗病毒藥劑合併類固醇治療後逐漸改善，恢復記憶和講話，1個月後出院，目前仍需門診接受語言復健的訓練，並且給予幫助記憶的藥物治療。

朱清華指出，單純皰疹病毒性腦炎是腦炎重症，沒有接受治療死亡率高達7成，治療也有2成的死亡率，治癒後又高達8成成患者會留下腦部損傷的後遺症，最好急診室懷疑是單純皰疹病毒性腦炎，就可以開始使用第1劑抗病毒藥，才有更高的機會治癒。

朱清華說，湯女獨居，發病時有語言障礙，無法清楚求救，還好平日人際關係緊密，家庭系統支持，可以提供清楚的病史，住院中每日也有親朋好友排班輪流照顧，醫療成功以外，也是湯女從昏迷中清醒，宛如重生的關鍵。