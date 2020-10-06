衛福部彰化醫院追進精神專科 最早用藥者已驗無C肝病毒

很多病人不方便移動，衛福部彰化醫院2014年起辦理外展門診，醫療團隊到偏鄉服務，今年3月進一步與衛福部草屯療養院跨院合作，開創國內一般醫院到精神專科醫院作C肝外展門診的先例，最早用藥的5名C肝精神病患者已經驗不出C肝病毒。

今天上午，衛福部彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超和多名衛教師、醫檢師、批掛人員，帶著移動式超音波等儀器，搭乘交通車到草屯療養院，在門診區幫精神狀況較穩定的病患做例行超音波及抽血檢查，接著帶儀器進保護室，為精神病情較嚴重者的患者檢查，醫檢師抽血時，兩名衛教師在旁邊安撫精神病人，醫師做超音波檢查必須隨時注意患者的反應。

這是第十二次外展草療醫療服務，衛福部彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超說，政府宣示2025年根除C肝，各大醫院紛紛到偏鄉開辦外展門診，彰化醫院早在6年前就到偏鄉衛生所外展，在衛生所成立肝炎行動醫療站，定期下鄉，讓很多偏鄉的肝炎患者不必搭車騎車，就近就能獲得治療。

部彰護肝醫療小組成員表示，草療沒有肝膽科醫師，如果要帶精神科患者到外面醫院持續就診，對於家屬形成長期負擔壓力，為了體恤弱勢的精神病患和家屬、看顧，部彰外展服務讓慢性B型及C型肝炎的精神患者得到積極治療；起初精神病患對於院內出現外來醫生護士，感到奇怪，幾次之後病患會主動打招呼，雙方互動良好。

楊智超說，彰化縣大部分洗腎院所沒相關科別醫師可治療C肝，洗腎病人通常1周洗腎3天，精力放在洗腎顧健康，常忽略治療C肝，部彰護肝醫療小組去年把外展門診拉到各地的洗腎室，治癒53名洗腎的C肝患者。

楊智超又說，肝炎患者較易轉變為肝硬化或肝癌，C肝口服新藥可阻斷肝硬化或癌化，副作用低，治癒率達到9成8以上，健保給付已大幅放寬，所以護肝醫療小組主動做外展門診，今年和草療合作，除了找出C肝病患加以治療，也定期追蹤B肝患者，希望建立慢性精神醫療照護機構的外展門診模式，還規畫未來到長照機構，讓肝炎無所遁形。