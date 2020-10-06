快訊

川普染疫失控 長子也看不下去：父親太瘋狂了

慢性鉛中毒會有這些症狀！教你發現生活常見5種重金屬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛福部彰化醫院追進精神專科 最早用藥者已驗無C肝病毒

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部立彰化醫院護肝醫療團隊今天到草屯療養院出任務。圖／部彰提供
衛福部立彰化醫院護肝醫療團隊今天到草屯療養院出任務。圖／部彰提供

很多病人不方便移動，衛福部彰化醫院2014年起辦理外展門診，醫療團隊到偏鄉服務，今年3月進一步與衛福部草屯療養院跨院合作，開創國內一般醫院到精神專科醫院作C肝外展門診的先例，最早用藥的5名C肝精神病患者已經驗不出C肝病毒。

今天上午，衛福部彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超和多名衛教師、醫檢師、批掛人員，帶著移動式超音波等儀器，搭乘交通車到草屯療養院，在門診區幫精神狀況較穩定的病患做例行超音波及抽血檢查，接著帶儀器進保護室，為精神病情較嚴重者的患者檢查，醫檢師抽血時，兩名衛教師在旁邊安撫精神病人，醫師做超音波檢查必須隨時注意患者的反應。

這是第十二次外展草療醫療服務，衛福部彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超說，政府宣示2025年根除C肝，各大醫院紛紛到偏鄉開辦外展門診，彰化醫院早在6年前就到偏鄉衛生所外展，在衛生所成立肝炎行動醫療站，定期下鄉，讓很多偏鄉的肝炎患者不必搭車騎車，就近就能獲得治療。

部彰護肝醫療小組成員表示，草療沒有肝膽科醫師，如果要帶精神科患者到外面醫院持續就診，對於家屬形成長期負擔壓力，為了體恤弱勢的精神病患和家屬、看顧，部彰外展服務讓慢性B型及C型肝炎的精神患者得到積極治療；起初精神病患對於院內出現外來醫生護士，感到奇怪，幾次之後病患會主動打招呼，雙方互動良好。

楊智超說，彰化縣大部分洗腎院所沒相關科別醫師可治療C肝，洗腎病人通常1周洗腎3天，精力放在洗腎顧健康，常忽略治療C肝，部彰護肝醫療小組去年把外展門診拉到各地的洗腎室，治癒53名洗腎的C肝患者。

楊智超又說，肝炎患者較易轉變為肝硬化或肝癌，C肝口服新藥可阻斷肝硬化或癌化，副作用低，治癒率達到9成8以上，健保給付已大幅放寬，所以護肝醫療小組主動做外展門診，今年和草療合作，除了找出C肝病患加以治療，也定期追蹤B肝患者，希望建立慢性精神醫療照護機構的外展門診模式，還規畫未來到長照機構，讓肝炎無所遁形。

C肝

延伸閱讀

今天起跑！北高雄六家小七可購物兼抽血驗肝炎

發現C肝病毒 英美3學者獲諾貝爾醫學獎

心血管疾病問題多 醫師教日常保養血管這樣做

防治C肝病毒 醫學獎3得獎者接力達陣

相關新聞

國慶連假桃園以北有雨 「昌鴻」是否影響台灣周五關鍵

今年第14號颱風「昌鴻」緩慢增強中，持續往西北方前進，預估本周五會抵達琉球，至於是否會影響台灣國慶三天連假的天氣？氣象局...

衛福部彰化醫院追進精神專科 最早用藥者已驗無C肝病毒

很多病人不方便移動，衛福部彰化醫院2014年起辦理外展門診，醫療團隊到偏鄉服務，今年3月進一步與衛福部草屯療養院跨院合作...

國美館館長夫人干政 文化部：李永得已嚴正告誡

鏡週刊報導，國立台灣美術館館長林志明的妻子多次干涉館務，甚至花費百萬公帑購買進口沙發放置於貴賓室。

駕駛注意！國慶大會10日登場 北市進行3波交管

雙十國慶大會暨酒會即將到來，北市交通局表示，中正區於8日起至10日止將針對國慶大會預演、國慶大會、國慶九酒會執行3波交管...

火星今晚最接近地球！整夜掛星空 不用到山上就能觀星

火星衝每2年又49天才會發生一次，今年雖然要到10月14日才發生，但在發生前、後一個月內都能觀測到火星，而在今晚10點1...

男童肥胖治療小雞雞 男性荷爾蒙一打竟意外導致性早熟

一名10歲男童從小生殖器就較短，雖然1歲前疫苗接種時經兒科醫師檢查過都表示正常，但隨著年紀增加，男童的食慾快速上升，不僅...

流感疫苗首日打近40萬劑 新冠肺炎嚇出中壯年接種數

公費流感疫苗昨天開打，往年需分階段接種，這次則是所有符合公費接種資格者全面接種，10月5日開打第一天就接種出超過39.9...

B、C肝擴大篩檢 嘉義市5萬4千人受惠

國健署9月28日起擴大B、Ｃ肝免費篩檢對象，從45歲到54歲，放寬到79歲，嘉義市府衛生局今公布，符合條件的共有5萬4千...

她突然不會說話了 竟是罕見又致命腦炎作祟

62歲湯姓婦人平日精力旺盛，有一天突然病懨懨，講不出話來，她到苗栗縣頭份市為恭醫院急診，確診竟是感染罕見且致命的單純皰疹...

本周氣溫溜滑梯 氣喘族三招嚴陣以待

過完風和日麗的中秋連假，收假上班卻是連日的氣溫驟降、陰雨綿綿。這種天氣對於有呼吸道敏感問題的人來說，困擾的恐不只是收假症...

中部首家年輕型失智據點聽伍佰的歌 患者不再格格不入

全台失智社區服務據點大部份銀髮族服務據點，聽的是歌仔戲、黃梅調，跳的是廣場舞，這讓四、五十歲的年輕型失智症患顯得格格不入...

好幸運！屈臣氏開賣中衛彩色口罩 她沒排隊意外買到

屈臣氏今天上午開賣醫療耗材製造商中衛彩色成人及兒童口罩，10點半發號碼牌，限定店家每家賣60盒，不少消費者今天一大早就在...

熱門新聞

7-8月發票中獎清冊看這裡！花35元買麵包就中1000萬

他問蝦腳上「橘色顆粒」是什麼？ 網友呼籲勿吃：吃完送醫院

心理測驗／水彩盤還是圓餅圖？ 測驗你的說謊功力如何

北台一周偏涼 吳德榮：輕颱「昌鴻」迴轉機率高

火星今晚最接近地球！整夜掛星空 不用到山上就能觀星

LINE瘋傳「肯德基送零食桶」連結！官方急澄清：勿點！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。