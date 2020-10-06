本周氣溫溜滑梯 氣喘族三招嚴陣以待

過完風和日麗的中秋連假，收假上班卻是連日的氣溫驟降、陰雨綿綿。這種天氣對於有呼吸道敏感問題的人來說，困擾的恐不只是收假症候群，還有可能緊急送醫的氣喘發作隱憂。專家提醒，有氣喘的人除了避開自己的過敏源，也要切記「小物暖口鼻、運動先暖身、回診遵醫囑」三個重點，就能安然度過這個秋冬。

國民健康署106年國民健康訪問調查顯示，12歲以下兒童氣喘盛行率是5.6%，算是一種病情可達到嚴重程度的常見慢性病。患者會長期咳嗽，咳嗽可能合併痰音，且因呼吸道長期發炎狀，比較敏感，容易因環境刺激而誘發氣喘的症狀。

兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長葉國偉表示，氣喘是慢性發炎的疾病，照理說是不會好，也不敢講會斷根，小時候如果有按時用藥、把病情控制好，是可能改善到藥量減少，但如果小時候沒控制好、反覆發作，氣管會結疤，成年時的肺功能成年時會受影響。

彰化基督教醫院副院長林慶雄表示，為避免氣喘發作，氣喘患者平時應避免碰觸誘發因子，例如塵蟎、灰塵、花粉、二手菸、三手菸、空氣汙染，也要避開氣溫急遽變化、病毒感染及等情況；不過因為許多氣喘患者平時症狀緩解，會自行停藥或減量用藥，導致病情控制不佳，氣喘反覆發作，嚴重時更可能會呼吸衰竭，甚至死亡。

葉國偉表示，很多氣喘患者停藥的原因是自認改善，或是對於局部吸入類固，但成年氣喘患者是不建議停藥的，必須一輩子好好控制，擅自不用藥雖然不會馬上怎樣，但是會讓自己處於風險中，更容易復發。其實局部吸入的類固醇劑量很低，只有口服類固醇的百分之一，如果很希望能夠調整用藥，也一定要先跟醫師討論。

國健署署長王英偉提醒，在秋冬季節交替之際，氣喘患者要有效控制疾病，需記得三個重點原則才能避免因為氣溫驟降溫差大而引發氣喘發作。首先，由於早晚氣溫變化大，要適時保暖，建議可隨身攜帶小外套、絲巾或圍巾，外出時戴口罩，避免接觸冷空氣或空氣汙染物質。

第二，如果有早晨運動的習慣，記得運動前要先暖身，同時也要避免在空氣寒冷或有空污的環境從事劇烈運動，以免引發呼吸道收縮。第三是要按時回診就醫，配合專業醫師所擬定的治療計畫，正確並且規律地用藥，就能穩定控制病情。