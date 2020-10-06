中部首家年輕型失智據點聽伍佰的歌 患者不再格格不入

全台失智社區服務據點大部份銀髮族服務據點，聽的是歌仔戲、黃梅調，跳的是廣場舞，這讓四、五十歲的年輕型失智症患顯得格格不入，中山醫學大學附設醫院失智共同照護中心輔導成立中部地區首家年輕型失智社區服務據點「清活小屋」聽的改為伍佰的歌，瑜珈課程量身打造，可以下腰。失智症家屬曹先生今天說，妻子以為是更年期，沒想到罹失智症，透過參與課程，退化速度獲延緩。

中山附醫失智共同照護中心主任周希諴說，失智症不再是年長者專屬，年輕型失智症有教授、銀行主管，還會騎機車趴趴走，但因失智開始出現遺忘、對空間與時間沒有概念、平常容易放空、對週遭事物不感興趣，也有的原本侃侃而談，下一秒忘了自己在做什麼，情緒轉為靜默。

台中市衛生局長曾梓展說，台中市50歲以上約76萬人，預估罹失智症逾2.9萬人，其中64歲以下年輕型失智症患者約600人，因應失智症人口快速增加，市府積極推動失智照護服務資源布建，目前布建9家失智共照中心、31處失智社區據點，提供失智照護資源協助，讓失智者獲得最佳照顧。

中山附醫總院長蔡明哲說，中山附醫共同照護中心成立四年來，以十科共照方式輔導6個社區據點，服務逾1600名失智者。今年輔導向上社會福利基金會成立「清活小屋」量身訂做專屬年輕型失智症者及其家屬課程，每周二、四上課，讓失智者有尊嚴且延緩退化，照顧者也能學習照顧技巧及紓解照顧壓力。

中山附醫失智共照中心執行長郭慈安說，下個月5日將與國美館合辦失智友善藝術創作活動「記憶拼圖」失智家庭遊藝日」，邀請年輕型失智者與家屬藉由創作抒發日常生活的壓力，用創意表達真實的心聲。