搭飛機防疫超狂！ 長榮推包位、包區、包艙、包機服務

國際疫情嚴峻，國境遲未解封，航空業為了求生存，不僅推「偽出國」班機吸客外，如今長榮航空更推出包位、包區、包艙以及包機服務，主打機位銷售多元化，」好讓企業主以及旅客在空中的旅程，能有獨立私密空間以及更安心的飛航選擇。有需求的企業或是個人，均可透過各大旅行社或是長榮航空之企業服務專員訂位。

長榮航空表示，受新冠肺炎疫情影響，越來越多的商務人士或是公司行號提出包位、包區的需求，希望能與其他旅客維持更大的社交距離，因此規畫多元客製化機位產品供旅客選擇。

長榮航空表示，所有機型均可提供包位、包區、包艙的服務，其中「包位服務」為買下所訂座位附近指定的位子，以確保鄰座或前後排為空位，包下的座位數不受限制；「包區」則是包斷該艙等的其中一整個獨立座艙區域，例如777機型商務艙有2個座艙區，旅客可以包下1個座艙區。

此外，包艙則是包下整個艙等，不論商務艙、豪華經濟艙、經濟艙，皆可一次買下該艙等所有座位，包艙服務配有專屬空服員以及獨立盥洗室。

長榮航空表示，疫情期間也將活化機隊運用，提供企業或是個人包機服務，可依日期、機型、目的等各種不同需求客製規劃，做為企業商務飛航、員工獎勵旅遊、私人活動、或是旅外僑民返鄉專機。