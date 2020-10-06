樹木害蟲基因解密 林試所研究登上國際期刊

隨著全球暖化及環境變遷，小蠹蟲對林木的危害也相對提高。有鑒於台灣缺乏對這類昆蟲的長期研究，農委會林業試驗所102年起，針對小蠹蟲的生態監測、系統分類、基因解碼及防治策略進行有計畫性的研究，在基因解碼部分，目前已獲得初步成果，並登上國際期刊。

林木的蛀食性昆蟲種類繁多，主要以樹木莖幹的纖維素為食，本為森林新陳代謝的木材分解的一部分，如果遭受昆蟲蛀食而危害樹木壽命，這些昆蟲就被視為林木蛀食性害蟲，除了蛀食樹木，有些還會帶病原體進入樹木。

林業試驗所博士汪澤宏指出，美國近年調查境內小蠹蟲，發現超過一百種外來種，其中「多食華小蠹蟲」（Euwallaceae fornicates）原產亞洲，台灣也有分布。近年入侵以色列、南非、美國本土及夏威夷群島，經過美國加州大學調查，南加州有207種會被多食華小蠹蟲及其共生真菌危害，且被危害樹種持續增加。加州酪梨園因這種小蠹蟲入侵逐漸衰敗死亡，造成經濟損失。

多食華小蠹蟲體型相當小，加上有幾個形態不易區分的近緣種小蠹蟲，如何快速而正確鑑定這種害蟲顯得相當重要。如同COVID-19，研究人員必須先將RNA病毒解碼，才能從病毒的核酸序列資訊中設計引子對，開發出檢測武漢肺炎病毒的方法。

林業試驗所的研究團隊針對多食華小蠹蟲的粒線體基因體，已完成解碼，共包含37個基因及一個控制區域。這些核酸序列的資訊能夠精準確認這種重要害蟲的身分，正確鑑定結果才能進行進一步防治策略，本研究已於今年正式發表於國際學術期刊上。

林業試驗所長張彬表示，多食華小蠹蟲的粒線體基因體解碼，不僅可以準確鑑定這種害蟲，及早確認害蟲身分，以利進行有效防治。且可分析推測此害蟲來源及擴散模式。這些重要的核酸序列資訊也可提供國際其他樹木害蟲的研究人員，進行其他相關研究，讓台灣與國際接軌。