做威士忌 軟水好？還是硬水好？

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

喜歡威士忌的你，一定聽過這樣的說法吧：「我們酒廠的水源是含有豐富礦物質的硬水，能夠釋放大麥完整的香甜。」當然你同時也必定聽說過：「我們的酒廠有著天然資源的優越環境，孕育著全蘇格蘭最好的軟水水源。」

一樣都是威士忌酒廠，一樣都宣稱自己的水源優越；但是一方在強調使用硬水的好處，另一方卻提出軟水至上的主張；要做威士忌，究竟是軟水好？還是硬水好呢？

日前出版《酒徒之書：喝懂、喝對！威士忌老饕的敢言筆記》作者邱德夫的看法是：「各有好壞。」

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※飲酒過量，害人害己。

邱德夫指出，以整個蘇格蘭來說，大部分的地區都是軟水，所以使用軟水水源的酒廠，還是占大多數。「使用軟水或硬水，其實是取自於酒廠地理環境的先天條件。」邱德夫強調：「兩者之間，真的沒有絕對的好壞。」

邱德夫認為，在水質對威士忌的影響層面當中，有兩的部分是最重大的；第一是糖化用水，另外一個就是當新酒（New Make）蒸餾完成時，酒廠要先把酒精度降低，再把新酒放進橡木桶的時候。

邱德夫解釋：「問題在於，這兩種用水的話，都必須符合飲用水的標準；所以在同樣的飲用水的標準之下，其實軟水或硬水對最終裝瓶威士忌的影響，就相對顯得非常地小了。」他認為：「所以水源、水質可視為酒廠的重要指標，卻也無需過分強調。」

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※飲酒過量，害人害己。