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駕駛注意！國慶大會10日登場 北市進行3波交管

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
國慶大會暨酒會將於10日登場，北市進行3波交管。圖／北市交通局提供
國慶大會暨酒會將於10日登場，北市進行3波交管。圖／北市交通局提供

雙十國慶大會暨酒會即將到來，北市交通局表示，中正區於8日起至10日止將針對國慶大會預演、國慶大會、國慶九酒會執行3波交管，並進行人、車管制，請民眾提早改道。

交通局表示，為配合10日國慶日等各項慶祝活動，將於中正區會場周邊區域及道路實施3波交通管制，首先，8日國慶大會預演早上11時至下午5時實施管制，範圍包含桃源街（不含）以東；衡陽路（不含）以南；公園路（不含）以西；愛國西路ㄒ（不含）以北等區域禁止車輛通行。

第二，國慶大會將進行2階段管制，第一階段從9日22時至10月10日13時，桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北等範圍進行人車管制區。

第二階段10月10日當天凌晨0時自下午13時止，中華路(不含)、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)以西；秀山街、永绥街、襄陽路、徐州路（均不含）、沅陵街、常德街（均含）以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等範圍，凌晨0時至早上7時採彈性交通管制，早上7時至下午13時禁止車輛通行，另外，第一階段管制區均維持人車管制。

最後，國慶酒會活動部分，，將實施管車不管人（車輛憑證入場），10月10日下午3時30分至晚間8時，進行重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域管制，但常德街開放公車通行。

另外，北市交通大隊也指出，國慶大會活動交管期間的建議替代道路，「東西向車流」可改道行駛忠孝東、西路、市民大道或和平東、西路等；「南北向車流」則改道行駛中華路、西寧南路、環河南、北路、杭州南路、金山南路或新生南路等。

在管制期間內若想前往台大醫院東址的民眾，需由林森南路或杭州南路轉徐州路進出院區；欲往台大醫院西址及兒童醫院者，由公園路轉青島西路進入。

交大提醒，台北捷運公司自9日晚間10時起至10日晚間8時止，將關閉捷運台大醫院站1號及4號出口往二二八和平公園方向鐵門，往公園路方向及其他出入口正常開放通行，請民眾留意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國慶大會暨酒會將於10日登場，北市進行3波交管。圖／北市交通局提供
國慶大會暨酒會將於10日登場，北市進行3波交管。圖／北市交通局提供
國慶大會暨酒會將於10日登場。圖／取自蔡英文臉書
國慶大會暨酒會將於10日登場。圖／取自蔡英文臉書
國慶大會暨酒會將於10日登場，北市進行3波交管。圖／北市交通局提供
國慶大會暨酒會將於10日登場，北市進行3波交管。圖／北市交通局提供
國慶大會暨酒會將於10日登場，北市進行3波交管。圖／北市交通局提供
國慶大會暨酒會將於10日登場，北市進行3波交管。圖／北市交通局提供

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