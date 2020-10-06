火星今晚最接近地球！整夜掛星空 不用到山上就能觀星

火星衝每2年又49天才會發生一次，今年雖然要到10月14日才發生，但在發生前、後一個月內都能觀測到火星，而在今晚10點18分，火星就會到達最接近地球的位置，亮度比木星還亮，在夜空中將呈紅色，不用擔心光害，都市也可觀賞。台北市立天文館表示，若錯過今年最佳觀賞時機，下次火星要再這麼近，恐要等到2035年。

天文館指出，火星、地球、太陽連成一直線，就稱為火星衝，火星的會合週期約779.94日，每2年又49天就會發生一次「火星衝」，當太陽西落時，火星東升，直到日出才落下，因此當行星位於「衝」時不僅整夜可觀察，而且此時離地球最近，視直徑最大也最亮。

天文館表示，今年的火星衝發生在10月14日7點26分，火星距離地球6268萬公里，真正與地球距離最近時是在10月6日晚上10點18分，距離只有約6206萬公里，視直徑22.3角秒，視亮度-2.6等。雖然比2018年火星大衝時的24.3角秒略小，但仍是15年內最適合觀察的機會。

天文館表示，在火星衝前、後一個月，太陽西落後，火星會從東方升起，午夜高掛頭頂，日出才落下，整夜都可見火星。民眾若想觀賞火星，天文館表示，因為火星很亮，不用擔心光害，只要天氣好，在都市也可見，但受氣流影響，每天晚上10點到凌晨1、2點是最佳觀賞時間。

天文館表示，最適合觀察的小望遠鏡是高品質的折射鏡，口徑最好在15公分以上，若是20至25公分以上大口徑的反射鏡，或折反射鏡，雖然成像銳利度稍差，事前需經過調校，也是不錯選擇。