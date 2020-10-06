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二哥不升旗！勃起障礙年輕化趨勢與心血管病年輕化有關

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄阮綜合醫院泌尿科醫師陳育典（右）從臨床經驗觀察，近年勃起功能障礙有愈來愈年輕化的趨勢，與心臟血管疾病年輕化有關。圖／阮綜合醫院提供
高雄阮綜合醫院泌尿科醫師陳育典（右）從臨床經驗觀察，近年勃起功能障礙有愈來愈年輕化的趨勢，與心臟血管疾病年輕化有關。圖／阮綜合醫院提供

高雄阮綜合醫院泌尿科醫師陳育典從臨床經驗觀察，近年勃起功能障礙有愈來愈年輕化的趨勢，與心臟血管疾病年輕化有關。「『二哥』不升旗，要小「心」是血路不通！」他表示，35至55歲男性因心臟疾病驟逝的個案不少，民眾對於勃起障礙這個心臟疾病的先期指標，也應該多加注意，避免暴食、喝酒、吸菸。

在高雄從事倉儲管理的李先生，35歲、未婚，除了有吸菸習慣，還三不五時和朋友吃消夜飲酒。他向醫師求診，說最近一、兩年來在床上DIY、和「二哥」自得其樂的時候，發現愈來愈不聽使喚，最近更是連清晨竟然也不「升旗」，心情愈來愈鬱卒。

陳育典指出，李先生身型壯碩，經血液檢查，血壓、血脂、血糖都過高，研判是心血管功能問題導致的莖勃起障礙。除了要求他戒菸、改變不良飲食習慣，另外以低能量體外震波儀配合藥物治療，改善陰莖充血情況。目前李先生已完成4次治療，「二哥」也已東山再起，雖無法持久，但已經可以完全勃起，仍持續配合醫師做完整個療程。

陳育典表示，因為陰莖的動脈血管直徑，比心臟與大腦都小，因此陰莖會比其他器官更早、也更容易出現缺血症狀，臨床上尤以動脈硬化、高血脂、動脈瘤、高血壓、意外創傷者，其陰莖的動脈會因為灌注血流不良、受阻而造成勃起障礙、陽痿。

陳育典說，男性陰莖勃起障礙與心血管疾病的風險因子相似，包括糖尿病、高血壓、高脂血症、憂鬱、肥胖與抽菸等，陰莖勃起的程度，等於暗示著血管內皮功能與心血管的健康程度。「低劑量體外震波」原本藉著震波能量擊碎治療泌尿系統內結石，近期醫界發現，震波可以改善血管健康度，幫助身體組織重新生長，因而也應用在陰莖勃起障礙治療上，不會造成出血、感染或疼痛等情況，不需要麻醉、住院，一個療程僅需6到12次不等，但是健保無給付、需自費。

「性功能障礙，同時也暗示可能潛藏高血壓、糖尿病、高血脂、男性更年期、憂鬱等疾病。」陳育典表示，有些患者自行購買壯陽藥物，諱疾忌醫的結果反而延誤治療或加重病情，應該盡早尋求專業醫師的協助。

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