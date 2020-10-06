明華園明年將設籍台南 傳承技藝的基地找好了

明華園戲劇總團明年將設籍台南，台南市文化局表示，市府已將位在東區林森路上的舉重館委外租給明華園，目前配合勞工育樂中心整建尚未點交，未來明華園預計在該館址進行教學、表演以及歌仔戲文創化，傳承技藝。

台南市議員呂維胤今在議會質詢時指出，東區舉重館要改建出租給明華園，將體育用地租給明華園使用他相當贊成，但既然來了就應該兼具文化保存，讓該址成為南台灣歌仔戲的文化聚落。

文化局長葉澤山表示，目前東區舉重館已經委外給明華園，因為勞工育樂中心部分社團在該處進行打桌球等運動，目前須配合勞工育樂中心整建，才能進行舉重館的點交，簽約時間為9年，若表現好即可再擴充9年，明華園預計在此教學、表演、把歌仔戲文創化。

呂維胤建議，明華園到台南，文化局應協助讓該基地變成屬於傳統歌仔戲、台灣文化的聚落，這才是未來「9＋9」的目的之一，不要單純只是房東、房客的租賃關係，否則無助文化保存的發展。