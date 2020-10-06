國慶連假桃園以北有雨 「昌鴻」是否影響台灣周五關鍵

今年第14號颱風「昌鴻」緩慢增強中，持續往西北方前進，預估本周五會抵達琉球，至於是否會影響台灣國慶三天連假的天氣？氣象局表示，昌鴻預計周五、周六會逐漸向北轉，往日本南方海變移動，這是最可能的行走方向，不過北轉的角度、時間等，是影響台灣天氣的關鍵，將持續觀察。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今天受到東北風影響，清晨各地天氣都比較涼，平地最低溫出現在桃園，僅20.4度；北部、東北部平均都是20、21度，其他地區為24度，預估東北風會一路影響到國慶連假。

伍婉華表示，國慶連假期間，桃園以北、東北部雲量多，會出現斷斷續續降雨的情況；花東地區也會有零星短暫降雨，其他地區則可以看到陽光。

伍婉華表示，今天、明天，甚至到後天，雨勢都會比昨天來得緩和，不過天氣比較涼，北部地區高溫會來到25、26度，低溫則只有21度；周五、周六受到東北風影響，桃園以北、東北部會可能會降雨。

至於昌鴻颱風的動向，伍婉華說，昌鴻目前在「鞍形場」中，導引氣流不明顯，移動速度緩慢，不過隨著東邊太平洋高壓增強，會讓他逐漸往西北西方向移動，預估周五、周六會到達琉球，屆時會往東北方向轉，不過到底北轉的時間、角度如何，會影響東北風強度帶來水氣的多寡，間接影響台灣的天氣，氣象局會再持續密切觀察。

不過伍婉華也提醒，國慶連假仍是東北風影響的天氣，周五、周六，桃園以北、東北部會出現局部大雨，雨勢狀況如何和颱風動態有關，會持續觀察。