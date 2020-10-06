黑鷹高山訓練巧救高山症 山友大讚低空滯留技術

中秋節連假空勤黑鷹直升機進行高山訓練，巧遇嘉明湖山屋有人高山症，黑鷹直升機以低空滯留和後退離場技術順利載送患者下山，山友目睹全程，直呼「技術高超」。

中秋節4天連續假期，空勤總隊的黑鷹直升機並未放假，反而忙著加強訓練，不僅在平地吊掛水袋救災訓練，也前往高山進行救難訓練。

連假第3天，駐守在台東豐年機場的空勤總隊第3大隊第3隊黑鷹直升機安排嘉明湖山區高山救援訓練，剛好碰上一名30多歲的山友發生高山症，撤退至嘉明湖山屋。

黑鷹直升機直接前往救援，直升機從高空中進入嘉明湖山屋旁，幾乎要碰到山屋前的向陽山，接著以低空滯留方式讓患者登機，再以倒退方式退場飛離。前面是高山、後面是萬丈山谷，直升機的驚險救援行動讓山友嚇得緊盯著直升機，直到安全飛離，才鬆一口氣。

嘉明湖山屋清潔員趙聰華將整個驚險過程拍下並PO上臉書。他說，當時看了嚇出冷汗，看到直升機安全離場，「大家才敢開口說話」。網友紛紛按讚表示「厲害的駕駛」、「這飛行技術也太神了」、「嘉明湖山屋旁營地耶！真是不可思議，技術超強」。

第3隊長祝世全今天接受訪問時表示，其實現場空間足夠，且經過事前勘察，氣流穩定，飛行員才會選擇以滯空方式救援，應該是拍攝角度問題，才會看起來很驚險，其實這種救援方式，平常山難救援訓練就常常練習，難度不算什麼。