麗寶摩天輪國慶燈光秀 巨型國旗將在夜空發亮
這周就是雙十國慶連假，麗寶樂園推出水陸樂園、摩天輪、密室逃脫，全票第二人20元的優惠，摩天輪也換上國慶燈光秀，今晚起開始播放國慶燈光秀。
另外，為迎接馬拉灣20周年最後倒數， 10月9日到11日國慶連假期間，馬拉灣、探索世界、摩天輪、密室逃脫，第一人購買全票，第二人只要20元，10月壽星還可享專屬優惠，出示身分證件購票馬拉灣門票只要20元；為歡慶10月11日聯合國世界女孩日，同時也是台灣女孩日，麗寶樂園渡假區祭出女性限定優惠，當天女性只要憑身分證明文件，即可免費玩馬拉灣，且在活動牆拍照，選擇知識、勇氣、自信、活力、責任其中一項特質打卡，即可獲得馬拉灣20周年限量小禮物，當天12點前限女性入園、男性止步。
即日起到10月10日，天空之夢摩天輪每晚7點到隔天凌晨5點播放國慶燈光秀，每10秒為一次循環，紅色的摩天輪漸漸出現藍色圓圈，包含著中間的12到光芒旋轉放映，輪輻直徑120公尺的巨大燈光秀，讓國旗圖騰高掛於台中夜空。
萬聖節，麗寶樂園渡假區即日起至10月31日推出一系列活動，包含萬聖花車遊行、trick-or-treat親子套票、人體大餐套票、萬聖摩天輪車廂等，花車遊行有亡靈新娘、骷髏舞者、黑魔女一起舞動全場，伴隨著巨蛇與鬼魂的花車，今年更邀請5到12歲兒童，換上最酷、最好玩的萬聖裝扮，即可免費報名花車遊行隊伍，每天限15位小朋友參加。
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