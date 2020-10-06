男童肥胖治療小雞雞 男性荷爾蒙一打竟意外導致性早熟

一名10歲男童從小生殖器就較短，雖然1歲前疫苗接種時經兒科醫師檢查過都表示正常，但隨著年紀增加，男童的食慾快速上升，不僅肚子變得圓滾滾，洗澡時發現生殖器變得更不明顯，到醫院就診經抽血發現膽固醇過高，恐因體重過重導致雄性激素過低、生殖器短小，便幫其注射男性賀爾蒙，不料一個月後男童聲音竟變得低沈，臉上也開始出現青春痘，讓母親十分慌張，趕緊送往台大醫院新竹分院小兒部求診。

台大醫院新竹分院小兒部兒童內分泌科醫師劉明侑說明，在門診時發現，男童的生殖器實際長度為5公分，雙側睪丸都沒有青春期發育的跡象，卻已開始變聲，也長出一些陰毛。抽血報告顯示跟青春期相關的濾泡激素和黃體激素都很低，只有雄性激素高達7.01ng/mL，檢查骨齡發現生長板已加速癒合，遠超過男童的年紀。

劉明侑診斷，男童是因接受了不必要的男性賀爾蒙治療，導致身體產生性早熟的現象，再加上原本體重就超重，於是骨齡就快速增長，造成生長板不正常的提早閉合。在暫停男性賀爾蒙的治療後，同時搭配營養師的飲食控制計畫，男童的體重明顯獲得控制，第二性徵也沒有再持續發育下去，後來追蹤抽血報告和骨齡也都進步許多。

劉明侑表示，男生的青春期發育時間介於9至14歲，每個人的差異性很大；量測陰莖的長度應該從根部（恥骨聯合處）開始量起，對於那些皮下脂肪較厚的孩子，視覺上覺得長度不夠往往是陰莖埋在皮下造成的錯覺，俗稱「包埋式陰莖」，推測男童是因體重過重，導致陰莖測量產生誤差，同時年紀才10歲尚未開始真正進入青春期，所以雄性激素較低誤接受不必要的治療。

事實上，只要良好的控制體重，保持均衡的飲食與運動習慣，一般男生大多會在14歲前開始進入青春期，第二性徵自然會逐漸發育至成年人的狀態。若是提早暴露、或接觸到男性賀爾蒙，不僅會提早促使第二性徵發育，產生「性早熟」的現象，同時造成骨齡的快速進展，導致生長板提早閉合，影響到孩子以後的成人身高。

劉明侑指出，由於男生的第二性徵初期表現為睪丸成熟(體積超過4 c.c.或直徑超過2.5公分)，醫師在檢查時會利用專業的睪丸測量器（orchidometer）來判斷孩子是否已經開始發育。近年來因為飲食習慣的改變，體重超重的孩子越來越多，青春期發育也跟著提早不少。如果家長對於孩子的第二性徵發育有疑慮，建議尋求專業的兒童內分泌科醫師檢查，透過正確的醫療診斷，才不會讓孩子接受不必要的治療而錯失成長的黃金時期。