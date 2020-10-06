觀光發展基金支出大增500多億元 21年來將首度舉債

受到新冠肺炎疫情影響，觀光產業備受衝擊，交通部從三月以來，一連實施三次紓困振興計畫，預算高達數百億元，卻也導致觀光發展基金幾乎快要見底。根據最新一期觀光發展基金會報，截至八月基金收入，比原預算短收303.8億元，但支出卻增加535.1億元，如今傳出觀光局明年有意以舉債方式度過，這也是觀光發展基金成立21年來，首度舉債。

對此，觀光局證實，考量觀光發展需有穩定且充裕財源，將爭取國庫撥補及舉債方式籌措，並朝開源節流，以利觀光業務之進行，與促進本基金永續經營。

觀光局表示，觀光發展基金是由機場服務費收入50%挹注，不足部分由國庫撥補，104年度始由絀轉餘，累積賸餘逐年穩定成長。

不過觀光局說，今年受到疫情衝擊，來台旅客與國 人旅遊人次呈現雪崩式下滑，出境人數銳減，導致以機場服務費為主要財源觀光發展基金面臨短收困境。

觀光局表示，去年機場服務費仍有67億元收入，不過今年預估驟減為9至10億元，換句話說，今年收入即銳減57至58億元，明年預估減收36至54億元不等。