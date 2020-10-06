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看國慶焰火要戴口罩 勸導不聽台南巿府要開罰

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國慶焰火本周六將在台南登場。記者鄭維真／翻攝
國慶焰火本周六將在台南登場。記者鄭維真／翻攝

國慶焰火本周六在台南登場，台南市長黃偉哲今天表示，當天焰火會場周邊預估湧入至少20萬人，因應防疫需求，到會場觀看焰火的民眾必須戴口罩，若勸導不聽可罰3000元到1萬5000元。

黃偉哲表示，昌鴻颱風往北偏，希望國慶天氣能萬里晴空，否則施放高空焰火若雲層太低會展現不出它的美麗，不僅不要下雨，也不要有雲層，才是最適合放焰火的天氣條件。

國慶焰火在台南安平施放，台南市政府預期當天將湧入至少20萬人，黃偉哲說，美國總統川普染疫，最近戴起口罩的民眾有比較多，國慶焰火活動將嚴格要求做好防疫措施，主舞台戀愛廣場以及副舞台觀夕平台、台灣船園區、四鯤鯓龍崗天橋因民眾與民眾的距離較近，會要求戴口罩，目前規畫100多名志工協助做人流勸導、管制，未戴口罩勸導不聽者將開罰。

黃偉哲說，貴賓席有實名制，貴賓席以外的民眾則是流動的，由於戶外範圍大，要替20萬人量體溫有困難，且戶外有風， 熱顯不太準，因此民眾務必戴口罩。

為讓各地遊客能開心又平安地觀賞焰火，台南市工務局已完成喜樹、四鯤鯓球場、城平路等3處停車場整地；漁光島及觀夕平台副舞台進行整地工作及配合挖洞布彈，在漁光島架設1100公尺長的施工圍籬，防止遊客誤入焰火布彈區，維護民眾安全。國慶當天會場附近10處大型公園將派駐人員進行環境維護，也會派駐水車供注各公廁水塔，以供應公廁用水。

口罩 國慶 黃偉哲

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