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地球公民基金會：前瞻第三期沒有減碳之效還助長排碳

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
地球公民基金會表示，前瞻計畫第三期2300多億的經費支出龐大，但回顧這三年多來的前瞻基礎建設不夠具有前瞻性，還有綁樁性質。記者徐偉真/攝影
地球公民基金會表示，前瞻計畫第三期2300多億的經費支出龐大，但回顧這三年多來的前瞻基礎建設不夠具有前瞻性，還有綁樁性質。記者徐偉真/攝影

行政院長蘇貞昌今天到立法院報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案」，地球公民基金會表示，第三期2300多億的經費支出龐大，但回顧這三年多來的前瞻基礎建設不夠具有前瞻性，是許多關注的團體許多批判的核心，在特別預算下很多支出都是常態性甚至綁樁性質的，令人遺憾。

地球公民基金會今天舉行記者會，表示蔡英文政府上台後最重要的計畫前瞻基礎建設計畫推出已經三年，民間團體關注八年8824億的預算是否被妥善花用，而前瞻計畫的目標寫「因應氣候變遷，促進台灣經濟、能源、交通轉型，並提升人民生活品質」，但前瞻第三期特別預算中，仍舊幾乎沒有看到相關規畫和內容，甚至還有計劃不但沒有減碳，還助長排碳。

基金會副執行長蔡中岳表示，在鐵道高架、地下化的政策中，不僅無法有效提高通勤效率，違背綠色運輸該有的減碳原則，還增加營運成本，更可能因為土地徵收破壞人民居住權，另外在城鄉建設中編列96億廣設停車場、100億的道路闢建計畫，更是獨厚汽車使用者，排擠單車、行人的用路可能，讓民眾開車更方便，與綠色運輸降低民眾使用私人運具的原則背道而馳。

基金會研究專員蔡佳昇表示，過去的綠能建設項目，預算多用於離岸風力施工所需的港口及沙崙科學城，缺乏節能投資與輔助綠能的相關設施，為人詬病，今年綠能建設僅編列78億元，僅占第三期總預算3%，金額少且仍以建設沙崙科學城39億為主，其他綠能技術與建設25億元、技術驗證應用及地熱探查約14億，這期預算依然缺乏節能投資。

蔡佳昇表示，基金會呼籲，在綠能建設部分，加入「地方節能治理」、「建築節能翻修」與「住宅節能改造及屋頂光電融資規劃」項目，並加入「整合資源規劃」項目，協助光電潛力案場盤點，應有「設置配電級饋線」項目，鋪建社區公民電廠的電網環境。

基金會研究專員吳沅諭表示，疫情加重糧食危機，台灣必須導正產業用地管理思維，工業區的開發管理不應該只是狹義的工業區內管理，還應該包含如何遏止工業工廠持續溢散致農地，基金會主張前瞻預算中編列的調查全台工業用地閒置情形應該公開，並透過建立原價買回閒置用地機制來釋放工業土地等。

前瞻基礎建設

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