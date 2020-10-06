木虌果茄紅素是番茄70倍 農糧署東分署：天堂果實要吃

不誇張！台東縣成功鎮內新興作物木虌果的茄紅素含量是番茄的70倍，農糧署東區分署近年積極輔導推廣民眾食用木虌(音同鼈)果，農糧署東區分署稱木虌果是「來自天堂的果實」，對於長時間使用3Ｃ產品的民眾，是一項天然保健植物，一定要多吃。

農糧署東區分署為推廣台灣原生作物木虌果，與成功鎮農會家政班合作開發多項木虌果加工產品及料理，包括在家將木虌果假種皮與果肉分離製作各式料理，以及調製果汁，詳情參見台東縣成功鎮農會臉書粉絲頁。

農糧署東區分署指出，美國農業部研究發現木虌果成熟果實含有豐富的類胡蘿蔔素及茄紅素，其種子外面一層紅色的假種皮，茄紅素含量是番茄的70倍以上，有「來自天堂的果實」美譽。

木虌果可利用部位廣泛，青果、成熟果、假種皮均可作為食材使用，另可加工製成凍飲、果醬、果汁、冰淇淋、餅乾、魚丸等。

台東地區木虌果種植面積約有十餘公頃，屬於新興作物產業，成功鎮農會研發凍飲、果醬等系列商品均相當熱銷，農糧署東區分署表示，遊客來到台東，一定要嘗嘗這個具有東部特色的農產品。

農糧署東區分署指出，今年會積極輔導成功鎮農會將栽培的木虌果田區申請通過產銷履歷驗證，希望以農會當領頭羊，鼓勵農友加入產銷履歷驗證，生產安全可靠的農產品。