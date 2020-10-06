骨質疏鬆不自知跌倒就骨折 醫：銀髮族隱形殺手

一名85歲婦人罹有骨質疏鬆症，因平時並無症狀，也不以為意，但日前下床時不慎滑倒，臀部著地造成髖部劇痛，她每天忍痛足不出戶，直到家人堅持送醫，才確診為「股骨頸骨折」。經透過半人工髖關節置換術治療後，已恢復順利行走，並配合「PAC急性後期整合照護計畫」，恢復生活品質。

亞洲大學附屬醫院骨科部醫師蔡孟學說，骨質疏鬆症為現今銀髮族之隱形殺手，有許多與這名婦人情況類似的長輩，在接受骨密度檢查時發現有骨質缺乏，且醫師耳提面命應積極保骨，但因早期骨質疏鬆症幾乎沒有症狀，因此往往被忽略，還有許多患者因骨折送醫，才發現罹患嚴重骨質疏鬆症。

蔡孟學指出，骨質疏鬆症是一種慢性疾病，好發於年長者，尤其是停經後的女性，因缺乏荷爾蒙的作用，使得骨質快速流失，且隨著年紀增長，會使骨頭質量變低、結構變差，也可能僅是咳嗽、打噴嚏、扭傷、稍微改變姿勢，或從低處跌倒，就引發骨折。

他說，骨質疏鬆造成的骨折，經常出現在髖部、脊椎和手腕處，其中髖部骨折最容易帶來嚴重併發症。根據統計，在老年髖骨骨折後的女性患者1年內死亡率約為16%，男性則高達22%，死因則為是因患者往往腿部疼痛長期臥床，使活動力降低，進而引發血栓形成、肺炎、褥瘡感染等併發症所致。

蔡孟學提醒，骨密度值介於-1.0至-2.5，是屬於「低骨密度」，需加強鈣質與維生素Ｄ的攝取，並根據個人體能狀況，進行適度負重運動；若曾發生骨鬆性骨折或合併其他高風險因子則建議用藥治療骨質疏鬆；若骨密度低於-2.5，也應該積極接受藥物治療。治療骨質疏鬆應與專業醫師討論，切勿自行聽信偏方。