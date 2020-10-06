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新冠肺炎衝擊觀光產業 林佳龍：台灣相對能夠因應得宜

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖為墾丁大街人潮。記者劉學聖／攝影
圖為墾丁大街人潮。記者劉學聖／攝影

新冠肺炎疫情持續，交通部長林佳龍上午受訪表示，現在防疫政策是邊境風險嚴管、國內鬆綁，這種情況下交通運輸與觀光產業仍受較大衝擊；盼紓困3.0特別預算盡快通過，前瞻2.0中也有些特別預算，會展開協助觀光產業轉型與升級。

林佳龍說，肺炎疫情個是全球性的衝擊，台灣相對來講還算是能夠因應得宜，不過時間拖久必然會影響觀光業發展，在提升產業競爭力，協助產業轉型升級同時，產業結構也可能改變，這時候必須要落實企業的公司自理、員工權益的保障。

談到中秋連假交通輸運，林佳龍指出，這次有些創新或精進輸運措施，實施效果不錯的也會繼續在雙十連假推動，像是提供完整的即時路況的資訊平台，幫助交通部改善輸運瓶頸時間與路段，也呼籲所有用路人能夠善用1968 App。

此外，林佳龍說，這次中秋連假也採取一些分流措施，特別是鼓勵大眾使用公共運輸，配合在地有腳，讓大家減輕自用車上公路的壓力；國五方面匝道封閉與儀控措施也有效果，確保包含高承載與相關輸運措施。

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