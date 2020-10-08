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iloom怡倫家居構築夢想的完美生活空間 首間全新家居生活提案門市進駐信義誠品

聯合線上 / 陳玲

2020全球受到疫情衝擊，大家待在家中的時間變得更多，在後疫情時代也有更多時間去思考人生，面對眾多變革，iloom怡倫家居也觀察到消費者的生活型態改變，發現許多人更勇於追求夢想，用熱情的態度來面對生活，也努力實踐更完美的居家生活，因此iloom怡倫家居9月進駐信義誠品，開設全台首間生活提案門市，讓大家能實際體會美好生活。

iloom怡倫家居在信義誠品開設全新生活提案門市。 記者黃義書／攝影
iloom怡倫家居在信義誠品開設全新生活提案門市。 記者黃義書／攝影

iloom怡倫家居深入研究台灣消費者的生活習慣，發現疫情後的改變，試圖打破慣性，讓客廳可以是兼具辦公、發想創意的場域，餐桌也能變身home cafe甚至是酒吧，把家提升為逐夢、熱情和休憩的空間。

全新的三大系列，包括打造家中逐夢工作間的DESKER、與毛小孩共同生活的
Castanets、小宅空間也能多重運用的Rema，都在信義誠品生活提案門市中展售體驗，讓您感受iloom暖心家具展現的居家空間百變魅力。

追逐夢想的DESKER　激盪熱情與態度去實踐疫情後，開始有越來越多人在家工作、遠端學習，更需要激發出追逐夢想的態度與熱情，DESKER就以簡潔俐落的美感設計，從工作桌到收納櫃，可依照個人的需求隨意排列，打造最適合自己的工作間，簡約卻現代且具多樣化的風格，風靡韓國設計圈。

iloom怡倫家居的DESKER系列，可以依照需求，設計出適合自己的辦公空間。 記者黃義書／攝影
iloom怡倫家居的DESKER系列，可以依照需求，設計出適合自己的辦公空間。 記者黃義書／攝影

iloom怡倫家居日前邀請自創運動品牌的模特兒林又立及橫跨音樂文學攝影的藝術家田定豐，分享自身逐夢經歷。

林又立從光鮮亮麗的超模，後來接觸路跑，挑戰極地馬拉松，近期更與林可彤共同創立運動品牌，成立品牌工作室，一路上她用熱情的態度，來面對每個挑戰，也為自己完成夢想。身為斜槓代表的她，選擇洗鍊外型的DESKER作為逐夢的幫手，其中最喜歡的是Motion desk 升降桌，可依照自身需求升降高度，讓工作創意不中斷。

iloom怡倫家居的DESKER系列，打造簡潔俐落的辦公空間。 記者黃義書／攝影
iloom怡倫家居的DESKER系列，打造簡潔俐落的辦公空間。 記者黃義書／攝影

也是斜槓代表的田定豐，是張信哲、林憶蓮等天王天后的幕後推手，卻也曾面對低潮失敗，但他依舊保持熱情，轉彎人生，朝向自己的夢想堅定態度前進，同樣也是喜歡
DESKER系列兼具設計外觀、機能設計，能夠依隨心境調配使用模式，他特別鍾愛
Motion desk 搭配毛氈隔板，方便記事與溝通。

田定豐喜歡iloom怡倫家居的DESKER傢俱。 記者潘俊宏／攝影
田定豐喜歡iloom怡倫家居的DESKER傢俱。 記者潘俊宏／攝影

打造毛小孩舒適的Castanets、風格生活要用Rema

iloom怡倫家居也觀察到，越來越多人家中有養毛小孩，Castanets系列跟韓國多位寵物YouTuber合作，實際從飼養毛小孩的主人角度出發，打造出多樣化的寵物傢俱，有可讓貓咪跳上跳下的1200型6層貓跳台收納架與吊床沙發桌，還有階梯式收納櫃設計，滿足貓咪的玩耍空間，也兼顧主人的收納。

林又立分享自己追夢經驗，也體驗適合毛小孩的Castanets系列。 記者黃義書／攝影
林又立分享自己追夢經驗，也體驗適合毛小孩的Castanets系列。 記者黃義書／攝影

想在家中放鬆與享受風格生活，iloom怡倫家居的Rema系列，讓家能隨時改變氛圍，以簡約外型，溫暖木質，多樣化的空間配置，特別適合都市小宅。如Rema系列傢俱延伸的中島桌，上層可儲放物品，底部抽拉式托盤，能搭配不同寬度的主體與邊櫃，滿足各種大小空間的運用。

iloom怡倫家居的Rema系列，很適合小宅的多機能運用。 記者黃義書／攝影
iloom怡倫家居的Rema系列，很適合小宅的多機能運用。 記者黃義書／攝影

想了解更多iloom怡倫家居，請上官網：https://www.iloom.com.tw/

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