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「肌」不可失！ 高齡社會銀髮族隱性殺手肌少症

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府推廣老人槌球運動，增進老人身體健康。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣政府推廣老人槌球運動，增進老人身體健康。圖／嘉義縣府提供

71歲周姓老婦人外商公司退休，與丈夫常出國旅遊、登山，但這3年2腳越來越不聽使喚，爬樓梯、從馬桶站起來，甚至擰毛巾、上市場提菜籃，越來越吃力，有天清晨浴室跌倒造成髖關節骨折，只能以輪椅代步，嘉義長庚醫院關節重建科主任黃贊文說，老人因「肌少症」造成的跌倒意外，不可輕忽。

2018年台灣成為高齡社會，老化問題對健保及社會照護體系帶來巨大挑戰，嘉縣已面臨這樣衝擊，老化比例超過20%，高齡、退化和骨質疏鬆症是必然趨勢，還有容易被忽略疾病就是肌少症。

國健署資料，65歲以上男性23.6%，女性18.6%患肌少症，隨著肌肉力量和肌肉質量減少，肌少症會造成活動力下降，增加跌倒風險，肌少症與高齡、脊椎及關節退化、骨質疏鬆症習習相關，降低老人生活品質，最後還會造成失能及生活依賴。

像周老婦人病例不在少數，「跌倒」成為老人事故死亡原因第2名，年齡增加，肌肉力量和質量流失速度會加快，40歲後大腿肌肉力量每10年減少10-15%、肌肉質量每10年減少8%；到70 歲大腿肌肉力量每10年減少25-40%、肌肉質量每10年減少15%。

民眾可量小腿圍自我篩檢，按2019年亞洲肌少症共識會 (AWGS)建議，若男性小腿最大圈小於34公分、女性小於33公分時須特別留意，建議至醫療院所進一步評估，當肌肉力量減退和肌肉質量減少就可以診斷為肌少症。

肌少症目前沒有特殊藥物治療，主要著重於營養攝取和運動訓練。營養需要足夠蛋白質攝取（每天每公斤體重1.2-1.5克）、鈣質（每天1200毫克）及維生素D（每日8百IU）補充；肌耐力訓練最好每周至少3次以上阻力訓練。黃贊文表示，當民眾開始有爬樓梯困難、無法長時間走路、從椅子上或馬桶站起來無力、擰毛巾無法施力等，或量測小腿圍時發現有肌少症風險，建議到醫院接受肌肉力量評估及肌肉質量檢測。

高齡社會銀髮族隱性殺手肌少症，嘉義長庚醫院關節重建科主任黃贊文提醒銀髮 族注意身體健康。圖／嘉義長庚提供
高齡社會銀髮族隱性殺手肌少症，嘉義長庚醫院關節重建科主任黃贊文提醒銀髮 族注意身體健康。圖／嘉義長庚提供

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