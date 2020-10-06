北台一周偏涼 吳德榮：輕颱「昌鴻」迴轉機率高

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第14號颱風「昌鴻」緩慢增強，朝琉球東方海面再向北迴轉，70%不確定性範圍很大。若是根據歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式50次模擬顯示，其未來的路徑很分歧：通過其西北方的「鞍形場」，受西風導引向東北遠離的系集次數明顯增多；未通過「鞍形場」而受東風導引向西前進的系集次數大幅減少，可見這兩類路徑機率的消長。既然模式模擬仍在調整，應持續觀察。

吳德榮說，今天(6日)至周四（8日)東北風水氣略減，桃園以北雲量多，天氣涼；北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，大台北近山區的平地亦有零星飄小雨的機率；花東有局部短暫雨；新竹以南影響小，為多雲時晴、中南部山區午後有小範圍短暫陣雨的機率。

今天各地氣溫如下：北部20至25度、中部21至33度、南部22至34度、東部21至31度。

吳德榮說，「國慶連假」(9至11日)及下周一(12日)的天氣，如果颱風通過「鞍形場」，向東北迴轉遠離；則台灣受東北風影響，各地氣溫逐日小幅回升；迎風面桃園以北及東北部雲量較多、有局部短暫雨，仍偏涼；花東亦有局部短暫雨的機率；新竹以南為多雲時晴，中南部山區午後有小範圍短暫陣雨的機率。

不過吳德榮也提到，東北風輸送水氣的多寡、以致降雨範圍產生變化，與「昌鴻」靠近的程度有關，有不確定性，應持續觀察並調整。