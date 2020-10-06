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影／小學生聽得懂的歌劇 NSO偏鄉巡演「小齊的煩惱」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
NSO國家交響樂團打造的兒童歌劇「小齊的煩惱」，將莫札特「魔笛」、比才「卡門」等名家歌劇金曲，穿插入國小學生的日常生活。記者陳宛茜／攝影
NSO國家交響樂團打造的兒童歌劇「小齊的煩惱」，將莫札特「魔笛」、比才「卡門」等名家歌劇金曲，穿插入國小學生的日常生活。記者陳宛茜／攝影

大人也未必聽得懂的西方歌劇，如何讓國小學生學會欣賞？NSO國家交響樂團打造的兒童歌劇「小齊的煩惱」，今天將在三芝興華國小啟航，展開巡演偏鄉國小的音樂任務。NSO將莫札特「魔笛」、比才「卡門」等名家歌劇金曲，穿插入國小學生的日常生活，不僅要以音樂的力量解決小學生的煩惱，更要讓小聽眾對歌劇留下美好的第一印象。

「小齊的煩惱」由曾任職於紐約大都會歌劇院的鋼琴家王佩瑤擔任音樂監製，以義大利作曲家董尼才第所譜寫的二幕喜歌劇「愛情靈藥」為故事基礎，發展成結合人工智慧和校園議題的兒童歌劇。

故事描述主角小齊因為沒朋友感到煩惱，旅途中遇到在奇幻市場擺攤的老闆與人工智慧機器娃娃，過程中學會面對自己的煩惱。全劇共50分鐘、僅三名主角—男高音張殷齊、女高音賴玨妤、男中音廖宇盟，卻穿插了十多首膾炙人口的西方歌劇金曲，如威爾第歌劇《弄臣》中的「善變的女人」、約翰·史特勞斯歌劇「蝙蝠」中的「啊，各位先生女士」。

編導許逸聖表示，「小齊的煩惱」選曲是以音樂性為考量，讓音樂表達主角的情緒。小聽眾雖對歌劇中的語言感到陌生，卻因此回到音樂的本質「用音樂說故事」，也讓小聽眾對西方歌劇留下美好的第一印象。劇中還讓台上台下有許多互動，保證讓聽眾感到新鮮有趣。

國家交響樂團執行長郭玟岑透露，該劇在5、6月發想，在不同階段都找來國小聽眾試聽試看，相信對小聽眾有一定的吸引力。此次先以三個偏鄉國小做為起點，未來規劃繼續到全台其他國小演出。

交響樂團 偏鄉 義大利

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