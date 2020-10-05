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台灣建築獎複選名單出爐 河樂廣場、台中車站等入圍

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
由荷蘭建築師MVRDV和台灣建築師合作的台南河樂廣場入圍台灣建築獎。記者陳宛茜/攝影
由荷蘭建築師MVRDV和台灣建築師合作的台南河樂廣場入圍台灣建築獎。記者陳宛茜/攝影

2020台灣建築獎今天公布複選名單，共有台南河樂廣場、台博館鐵道部園區、台中車站等12件作品入圍複選。其中姚仁喜(大元)、黃聲遠(田中央)等老將再度入圍，久違的邱文傑則一口氣入圍兩件作品。

建築師雜誌指出，今年評審團由建築師與建築學者梁豫漳、郭旭原、陳玉霖、曾成德、戴嘉惠組成，於9月29日舉辦複選會議，從177件參選作品中選出12件入圍作品，評審團將於11月6日至8日三天進行實勘之後，選出今年的台灣建築獎。

評審團召集人曾成德表示，今年入圍作品當中，不少歷史建築古蹟再利用作品，有的必須和古蹟對話，也有試圖反轉當時的現代建築以及短視的都市計畫。此刻台灣正處於多元史觀對話的年代，利用這樣的討論來描述台灣的多元狀態和史觀，將產生非常有趣的火花。

2020台灣建築獎入圍作品名單如下：

1.台中車站/張樞＋台灣世曦＋中興工程

2.史前文化博物館南科考古館 / 姚仁喜 /大元

3.新竹市立動物園 / 邱文傑

4.國立台灣博物館－鐵道部園區 / 許伯元、張義震、十一事務、嶼山

5.河樂廣場 / 李麗如+MVRDV＋都市里人

6.馬禮遜美國學校新北校區 / 侯銘賢+禾重建築

7.歷史建築將軍村開放圖書資訊園區 I / 曾泊銘

8.關埔國小第一期 / 田中央

9.山屋/邱文傑

10.嘉義市立美術館增改建工程 / 黃明威

11.礁溪長老教會 / 廖偉立

12.台中市政府太平育賢社會住宅(第一期) / 竹間聯合

由荷蘭建築師MVRDV和台灣建築師合作的台南河樂廣場入圍台灣建築獎。記者陳宛茜/攝影
由荷蘭建築師MVRDV和台灣建築師合作的台南河樂廣場入圍台灣建築獎。記者陳宛茜/攝影
台博館鐵道部園區入圍台灣建築獎。記者陳宛茜/攝影
台博館鐵道部園區入圍台灣建築獎。記者陳宛茜/攝影

古蹟 歷史建築

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