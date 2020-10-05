夢想嘉年華新北登場 9日踩街板橋

2020夢想嘉年華將在10月9日下午3點在板橋重慶路、中山路口登場，其實這是新北汐止夢想社區文教發展基金會創辦「夢想嘉年華」活動，目前邁入19年，已有「世界最大華人嘉年華」的美譽，今年首度移師新北市舉辦。

新北副市長謝政達說，夢想社區在2000年誕生於新北汐止，過去在台北市舉辦，今年回娘家到新北舉辦，活動當天逢雙十連假，不能去迪士尼看花車遊行，歡迎全家到板橋府中特區，欣賞媲美巴西嘉年華的遊行。

夢想社區文教基金會董事長蔡聰明表示，今年活動主題是健康與歡樂，歡迎所有表演者與參與者，當天拋下疫情的苦悶，享受藝術饗宴，但須注意防疫規定。

協辦單位台灣黑熊保育協會名譽理事長張富美指出，今年移師新北市舉行，邀請許多新北在地社區及表演團體，希望民眾可以看見新北的活力、藝術與熱情。