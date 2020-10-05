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三峽五寮筍園登革熱群聚持續擴大 再闖管制區最高罰30萬

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
疾管署防疫人員持續加強新北市三峽區五寮里之孳生源查核。圖／疾病管制署提供
疾管署防疫人員持續加強新北市三峽區五寮里之孳生源查核。圖／疾病管制署提供

衛福部疾管署公布國內新增3例本土登革熱病例，三人為30至50多歲男性，都是在三峽五寮筍園爆發登革熱群聚後的接觸者擴大採檢中確診，目前該群聚已有42人確診。疾管署副署長莊人祥表示，9月29日起已在五寮里高風險筍園設立13個管制點限制人員進出，民眾切勿擅闖管制區，否則將依傳染病防治法第67條，處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

今日新增的三名個案有兩人居住新北市三峽區五寮里、一人居住於中埔里，發病日介於9月21日至10月2日，症狀分別有發燒、頭痛、關節骨頭痛、腹瀉等，三人皆於10月2日進行接觸者擴大採檢後確診。

這三人都有五寮里活動史，其中兩人於筍園工作，疾管署研判都是五寮里群聚之新增個案，該群聚截至目前共計42人確診，包括新北市三峽區34例、土城區2例、蘆洲區1例；桃園市龜山區3例、八德區1例及中壢區1例，相關接觸者還有25人檢驗結果待確認，社區監測將持續至11月2日。

疾管署與新北市政府持續加強五寮里之病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治、接觸者採檢及民眾衛教。近期北部降雨機會增加，請民眾務必加強清除戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；若需長時間在戶外活動，請做好防蚊措施。如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

疾管署統計，國內今年截至目前累計58例本土登革熱病例，38例居住新北市(34例三峽區、2例土城區、1例蘆洲區及1例中和區)，20例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例、八德區1例及中壢區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

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登革熱 病媒蚊

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