1160萬回饋金逾期未領 北捷：一個月內補加值

北捷推常客優惠回饋金，但1月至3月逾期未領回饋金額達新台幣1160萬元，北捷今天透過APP，針對1月至3月逾期未領回饋金旅客，發簡訊提醒可在一個月內赴車站詢問處補加值。

台北捷運2月1日起取消8折優惠，改實施常客優惠，每張票卡按上月累積搭乘次數，依優惠比例回饋現金，最高30%，但民眾須在隔月1日起6個月內刷卡進站，回饋金才會存入電子票證，否則失效歸零。

北捷行政處客服中心組長蔡宏俊接受中央社記者訪問時表示，北捷1月至3月，應回饋金額總額約新台幣3億7900萬元，當中逾期未領約1160萬元。

蔡宏俊指出，北捷1月、2月、3月應回饋金額分別為1億2300萬元、1億1900萬元和1億3700萬元；已回饋金額分別為1億1700萬元、1億1500萬元和1億3500萬元；逾期未領分別為640萬元、310萬元和210萬元。

蔡宏俊說，1月、2月、3月逾期未領取回饋金卡片張數分別為12.2萬張、5.5萬張和2.9萬張。

北捷表示，為避免旅客因久未搭捷運，或持有2張以上票卡交互使用，未能於有效期間6個月內領取回饋金，北捷透過「台北捷運Go」APP，針對1月至3月已逾期尚未領取回饋金的旅客，發送簡訊提醒會員補領。

北捷指出，回饋金補領期限為1個月，即10月5日至11月4日，旅客可持票卡至捷運車站詢問處，反映回饋金已逾期未領取，車站人員確認後，將逾期未領取回饋金補加值至該票卡中。

北捷表示，敬請旅客務必下載APP，加入會員並綁定票卡，一旦成為會員，可輕鬆查詢票卡扣款金額、次數及可領取回饋金，搭乘捷運更方便。