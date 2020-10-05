快訊

統一發票7、8月中獎清冊出爐！有人花35元買麵包中千萬

爆董事長趴趴走 康軒員工遭秋後算帳誰保護？指揮中心這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1160萬回饋金逾期未領 北捷：一個月內補加值

中央社 / 台北5日電
北捷行政處客服中心組長蔡宏俊表示，北捷1月至3月，應回饋金額總額約新台幣3億7900萬元，當中逾期未領約1160萬元。圖／聯合報系資料照
北捷行政處客服中心組長蔡宏俊表示，北捷1月至3月，應回饋金額總額約新台幣3億7900萬元，當中逾期未領約1160萬元。圖／聯合報系資料照

北捷推常客優惠回饋金，但1月至3月逾期未領回饋金額達新台幣1160萬元，北捷今天透過APP，針對1月至3月逾期未領回饋金旅客，發簡訊提醒可在一個月內赴車站詢問處補加值。

台北捷運2月1日起取消8折優惠，改實施常客優惠，每張票卡按上月累積搭乘次數，依優惠比例回饋現金，最高30%，但民眾須在隔月1日起6個月內刷卡進站，回饋金才會存入電子票證，否則失效歸零。

北捷行政處客服中心組長蔡宏俊接受中央社記者訪問時表示，北捷1月至3月，應回饋金額總額約新台幣3億7900萬元，當中逾期未領約1160萬元。

蔡宏俊指出，北捷1月、2月、3月應回饋金額分別為1億2300萬元、1億1900萬元和1億3700萬元；已回饋金額分別為1億1700萬元、1億1500萬元和1億3500萬元；逾期未領分別為640萬元、310萬元和210萬元。

蔡宏俊說，1月、2月、3月逾期未領取回饋金卡片張數分別為12.2萬張、5.5萬張和2.9萬張。

北捷表示，為避免旅客因久未搭捷運，或持有2張以上票卡交互使用，未能於有效期間6個月內領取回饋金，北捷透過「台北捷運Go」APP，針對1月至3月已逾期尚未領取回饋金的旅客，發送簡訊提醒會員補領。

北捷指出，回饋金補領期限為1個月，即10月5日至11月4日，旅客可持票卡至捷運車站詢問處，反映回饋金已逾期未領取，車站人員確認後，將逾期未領取回饋金補加值至該票卡中。

北捷表示，敬請旅客務必下載APP，加入會員並綁定票卡，一旦成為會員，可輕鬆查詢票卡扣款金額、次數及可領取回饋金，搭乘捷運更方便。

北捷 捷運

延伸閱讀

北捷逃票5年增13倍 西門站、龍山寺站最多

北捷環狀線單日運量逾4.7萬人次 創收費以來新高

相關新聞

7-8月發票中獎清冊看這裡！花35元買麵包就中1000萬

財政部賦稅署今（5）日下午公布7-8月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎中獎張數共22張，200萬元特獎共21張，...

石虎日 林務局憂再不保育百年內幾近滅絕

10月5日是石虎日，農委會林務局今天表示，石虎為台灣僅存的原生貓科動物，已列國家瀕危野生動物，僅剩468到669隻，若保...

1160萬回饋金逾期未領 北捷：一個月內補加值

北捷推常客優惠回饋金，但1月至3月逾期未領回饋金額達新台幣1160萬元，北捷今天透過APP，針對1月至3月逾期未領回饋金...

下班課注意！東北風影響 北北基宜4縣市大雨特報

氣象局今天表示，因東北風影響，北北基、宜蘭等地須提防大雨，請民眾注意

颱風昌鴻往日本九州機率高 7、8日路徑明朗

颱風昌鴻成形後移動緩慢，氣象局預測，有較大機率會往日本九州移動，路徑約7、8日逐漸明朗；台灣明天仍受東北風影響，迎風面基...

免稅品辦特賣限制帶手機提包 業者：避免造成困擾

全台最大免稅商店業者昇恆昌本月3日到6日，在嘉義耐斯王子大飯店舉辦免稅商品特賣會，但公司疑為避免顧客現場拍照和一般專櫃、...

衛武營「高雄雄厲害」系列 第3波啟售8日開賣早鳥75折

衛武營國家藝術文化中心下半年節目第三波啟售將於10月8日中午12點開賣，會員早鳥75折優惠起跑，15日至22日全面啟售。...

男模教授未婚夫求婚超貼心 KIMIKO婚紗照大秀性感肢體

知名舞蹈藝術家KIMIKO (本名林睿君)在IG上經常和未婚夫王家玄教授大方放閃，即將在11月9號舉辦婚宴的兩人今日公開...

心理壓力導致肌痛 吃抗氧化食物減壓

「壓力是萬病之源，心理壓力恐導致纖維肌痛症！」中研院生醫所研究員陳志成5日指出，成年人有2~6%罹患纖維肌痛症，研究發現，精神壓力會增加氧化脂質LPC16:0，會導致纖維肌痛症狀加重；科技部生科司長陳鴻震建議，多吃抗氧化食物、做紓壓活動，有益緩解肌痛。

影／香蕉收入型保單引發關注 陳吉仲：保障農民

香蕉近日盛產，產地生產壓力大，農委會啟動多元利用措施，希望穩定產銷價格，遭人惡意剪接影片，斷章取義，指棄置香蕉；臉書也有...

5日起北台灣變天 須留意熱帶擾動

5日（本週一）起，北台灣轉為濕涼天氣，須留意熱帶擾動發展，可能會影響國慶連假天氣。中央氣象局表示，5日東北風增強，北部及東北部天氣轉涼，北台灣氣溫驟降8度至10度。氣象專家吳德榮分析，西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境...

高鐵商務車廂票價貴誰會坐？網友曝「這2種情況」必購買

高鐵行駛速度快，搭乘時間短，加上近年推出定期優惠票，吸引不少上班族、民眾搭乘。然而有網友指出坐商務車廂的最大優點，是能避免走道擠滿站位乘客，其他設備跟一般車廂差距不大，讓他好奇「高鐵商務車廂都是什麼人坐的」，貼文掀起眾人熱議。

熱門新聞

一張圖看下周天氣 明起變天氣溫「溜滑梯」整日濕涼

今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？ 四張圖看懂

今年第14號颱風「昌鴻」生成！ 未來動向密切觀察

路徑大轉彎？昌鴻颱風國慶擾台還是撲日 氣象專家：時間還久言之過早

財神大放送！7-8月發票1,000萬獎開出22張 史上最多

唐綺陽星座運勢週報：國際間隨時擦槍走火！水瓶有好事、雙魚累到憔悴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。