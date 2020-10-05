他問蝦腳上「橘色顆粒」是什麼？ 網友呼籲勿吃：吃完送醫院

蝦子是不少人愛吃的海鮮，Ｑ彈的蝦肉令人著迷，無論汆燙、香煎、火烤、油炸都非常適合。日前有網友發現蝦腳上出現異物，他擔心食物是否受到感染，因而上網發文詢問，內行人一看則驚呼「千萬別吃，會送醫院」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片問道「請問蝦腳上面的是什麼」，只見盤子裝滿一尾尾的帶殼蝦子，但仔細看能發現蝦腳上有許多橘色顆粒，讓人好奇是否能安心食用。

貼文一出，有網友留言解答，「蝦蛋建議別吃，因為蝦子底棲性，池底乾淨不乾淨不知道，除非您有把握可以洗很乾淨」、「吃過，但是當天晚上在醫院吊點滴」、「都殘留藥，不要吃」、「好吃，但吃完馬上過敏」、「那個是產完的蝦卵，頭部哪裡才是好吃，這個沒再吃」、「雖然好吃，但跟你保證吃完送醫院」。