男模教授未婚夫求婚超貼心 KIMIKO婚紗照大秀性感肢體

知名舞蹈藝術家KIMIKO (本名林睿君)在IG上經常和未婚夫王家玄教授大方放閃，即將在11月9號舉辦婚宴的兩人今日公開婚紗照，KIMIKO穿上LinLi Boutique林莉老師親自挑選的禮服，好身材曲線藏不住，加上曾簽約凱渥的老公也是擁有模特兒般的身材，完美畫面也讓人感受滿滿幸福！

這對準新人對於婚紗主題一致希望主打「經典」和「個人特色」，光是訂裝就高達5次，試穿了上百件禮服才由林莉老師親自選出全素緞合身白禮服，來展現舞者修長身形。全絲緞珍珠白紗織物本身表面的細緻光澤有別於一般白紗重手工珠鑽的閃爍，透過光線反射出更柔和的質感，小魚尾拖尾的剪裁也更顯優雅，187公分高的新郎王家玄則是穿上凡登西服量身訂製的西裝。除了正式禮服之外，兩人也特別換上白背心和牛仔褲及帆布鞋，展現隨興的日常甜蜜互動時刻。