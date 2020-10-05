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肺炎防禦力要升級 胸腔病院建議流感肺炎疫苗同時打

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
衛福部胸腔病院院長黃紹宗率先施打四價流感疫苗。圖／胸腔病院提供
衛福部胸腔病院院長黃紹宗率先施打四價流感疫苗。圖／胸腔病院提供

天氣轉涼醫界預期流感及肺炎疫情將升溫，今年多了新冠肺炎威脅，如何提早準備且有完善防禦力成為重要課題。衛福部胸腔病今天呼籲高風險族群同時接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，可降低肺炎感染死亡風險。兩種不同疫苗可同時、不同部位接種。

今年流感疫苗符合公費施打族群今天同步開打，胸腔病院提供服務。院長黃紹宗表示，細菌性肺炎為流感病毒引起重症或死亡的主要原因，在細胞免疫相關研究也證實，流感病毒感染後所造成的免疫失衡，會讓呼吸道細菌有機可乘，進而引起繼發性的細菌感染。

黃紹宗說，今年受新冠肺炎疫情影響，若感染流感，會造成醫師診斷困難，建議民眾應盡早施打疫苗，讓醫師能更快診斷。

藥劑科藥師黃俞甄指出，今年政府提供的三種四價公費流感疫苗都不含硫柳汞成分及佐劑，也請民眾安心。

黃紹宗提醒，發燒或有急性中重度疾病者宜待病情穩定再接種。接種疫苗後應觀察至少30分鐘以上，待無不適後再離開醫院或診所。少數人可能發生注射部位疼痛、紅腫反應，一般2天內恢復。接種後應注意有無持續發燒超過48小時、呼吸困難、心跳加速、意識或行為改變等異常狀況，如有不適，應盡速就醫。

衛福部疾管署建議，18歲以上未滿65歲高危險群未接種過肺炎鏈球菌疫苗者，先接種肺炎鏈球菌結合疫苗(PCV13)，間隔至少8周接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)，間隔至少5年再接種第2劑。

65歲以上長者未接種過肺炎鏈球菌疫苗者，可接種1劑PPV23或PCV13，或先接種1劑 PCV13，間隔1年以上再接種1劑 PPV23。65歲後接種過1劑或以上PPV23者，間隔1年以上可再接種1劑PCV13。

流感疫苗 新冠肺炎 發燒

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