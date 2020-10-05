中藥鉛中毒事件延燒 新北中藥行業績慘跌五成

台中市盛唐中醫診所及九福中醫診所日前因使用含鉛硃砂入藥，造成前台中市議長張宏年全家鉛中毒，另有數十人血中鉛含量超標。新北市中藥商業同業公會理事長林俊雄表示，事件爆發後，連帶導致新北中藥行業績少了近5成，今年公會首度推出「認證標章」，將不定期抽檢中藥行，若發現劣品或贗品會上網公告，並要求廠商半個月內下架回收，目前新北千家中藥行已有8成加入認證行列。

林俊雄指出，中藥業多屬於零售商，長期面對貿易商進口中藥材品質優劣不一的問題，尤其近期發生中藥鉛中毒事件，更讓大眾對於中藥感到疑慮，因此新北市中藥商公會推出「認證標章」，通過公會成立的自律委員會驗證的中藥商店鋪，即可於店門口貼上標章，讓民眾安心購買。

林俊雄表示，自律委員會將不定期全面檢驗，如發現劣品或贗品將於「新北市中藥商業同業公會」網站公佈，並要求廠商於半個月內全數下架回收，且該業者三個月內禁止提供貨源給新北市公會所有會員。

此外，因應防疫新生活及秋、冬天到來，新北市府與新北市商業會、新北市中藥商業同業公會共同推出「三帖保健良方」，只要到新北市合法中藥行都可以購買補養飲、元氣飲、活絡湯，幫助市民增加抵抗力。