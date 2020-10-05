公費流感疫苗開打 現排隊人潮等接種

公費流感疫苗今天開打，今年因氣候較冷加上武漢肺炎疫情，一早各處衛生局、醫療院所湧入等待接種人潮，台中有長者和鄰居相約前往，新北消防隊員因第一線接觸患者，接種保護自己。

公費流感疫苗今天開打，提供包含6個月以上至國高中學生、50歲以上成人、有6個月內嬰兒的父母等接種；總劑量約600萬劑，涵蓋率超過25%。各地區衛生所、合約醫療院所一早出現排隊人潮，等待施打流感疫苗。

台北市立聯合醫院仁愛院區湧入人潮以長者居多；新北市府安排臨時注射站，宣導流感疫苗注射事項；為避免人潮擁擠，桃園市衛生局前兩週施打疫苗期間將加派志工協助。

台中市光田綜合醫院多年來設置流感疫苗施打專區，開設不到2小時，已有百人到場。台南市長黃偉哲則一早前往麻豆區衛生所了解施打狀況，

台北市70歲林先生帶著90歲父親接種流感疫苗，他說，怕太晚撲空，每年開打首日就來打疫苗；懷著身孕的張小姐帶10個月大寶寶打疫苗，她指出，因疫情關係，覺得要給小朋友一層保護力，自己現懷有身孕，之後也會來接種疫苗。

新北市消防局安排消防猛男一早到市府接種疫苗，瑞芳消防分隊張姓隊員表示，因為工作關係常會接觸第一線的患者，在不確定患者病源下，接種疫苗保護自己。

桃園市70歲許先生指出，每年都會接種流感疫苗，尤其今年氣候較冷，又出現武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，因此更需要注意自己的身體健康。台中市71歲古姓阿嬤一早和先生約了鄰居前往醫院，她說，以前沒有接種流感疫苗很容易感冒，接種後幾乎不會感冒。

高雄市64歲蘇姓婦人說，她在電視上看到公費疫苗開放施打訊息，上午8時先打電話到醫院詢問流程，上午10時再到場排隊。她稱讚，高雄市立聯合醫院服務很貼心，讓她等不到5個人，就在20分鐘內完成疫苗接種。