高鐵商務車廂票價貴誰會坐？網友曝「這2種情況」必購買

高鐵行駛速度快，搭乘時間短，加上近年推出定期優惠票，吸引不少上班族、民眾搭乘。然而有網友指出坐商務車廂的最大優點，是能避免走道擠滿站位乘客，其他設備跟一般車廂差距不大，讓他好奇「高鐵商務車廂都是什麼人坐的」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，「台灣高鐵一列總共有十二節車廂，其中一到九節車廂是對號坐，十、十一跟十二節車廂是自由坐，一般車廂配備綠色坐椅以白色日光燈照明，只有一節是配備紫色座椅以米色燈光照明，其名為高鐵商務艙坐落於第六節車廂，節慶輸運的時候普通車廂走道通通都會站滿人，只有商務車廂不會看到此景象。」

不過，「雖然叫做商務車廂，但座位其實沒大多少，椅距是有比一般車廂大，途中提供咖啡和甜點，以及能閱讀報紙，話雖如此價格卻比一般車廂多個兩成五以上，到底是什麼人才會想多花這麼多錢，買這一點點的額外服務？」

問題曝光，網友認為「買不到票」及「出差報公帳」這兩種情況會購買商務車廂，「買不到普通車又趕時間的人」、「公司幫付錢」、「主要是買不到票時才買」、「長官出差都是買商務車廂」、「搶不到票只好買商務車廂」、「不限時段幾乎都有空位，人少不用擠，偶爾沒買到一般座會改買商務」、「出差花公司的錢，選擇搭商務車廂」。

此外，也有人分享高鐵商務車廂的優點，「能充電這點超棒」、「有人服務，上次搭乘剛好手上有傷，服務員問我要不要擦藥」、「沒差多少錢，還比較安靜，我覺得划算」、「只差幾百元當然買商務艙，帶小孩比較方便，咖啡甜點吃到飽」。同時有鄉民提到，家中長輩年滿65歲，商務坐位半價，子女為讓長輩搭乘舒適，多會購買此坐位。