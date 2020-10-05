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淡水河岸揪出18萬公升廢棄物 易遭大雨沖刷成海廢

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
荒野保護協會到淡水河口左右兩側調查廢棄物。圖／荒野保護協會提供
荒野保護協會到淡水河口左右兩側調查廢棄物。圖／荒野保護協會提供

淡水河為北部第一大河，曾被國際組織列為全球最髒河川第16名，荒野保護協會今公布首次淡水河流域廢棄物調查成果，發現242公里河岸累積18萬1825公升廢棄物，多數堆在關渡、蘆洲、汐止河段，如以雙北市通用的14公升垃圾袋計算，可裝滿1萬2988袋，且河川廢棄物易受暴雨大水沖刷進入海洋，最終成為海廢。

荒野保護協會去年底舉辦「河川廢棄物調查技術工作坊」，邀請日本專家來台分享經驗，並研擬一套符合台灣特性的調查方法，今年完成淡水河流域的快篩調查，發現淡水河流域主要垃圾組成以塑膠袋、塑膠瓶罐及免洗餐具為主，組成結構與海岸垃圾相符，認為「川廢」是「海廢」的重要來源之一。

根據調查，82%淡水河岸沒有垃圾堆積，但有9%河岸是廢棄物集中熱點，換算整個流域90%垃圾量集中在22公里的河岸，大約1.2萬個14公升垃圾袋。

分析指出，下游熱點垃圾由破碎塑膠袋、塑膠瓶罐與免洗餐具組成，可能受潮汐漲退潮淘洗破碎，再經滿潮水流大量堆積於紅樹林根部或樹枝上。中、上游熱點主要在河岸隱匿處，推測大多為非法棄置，組成為整袋的家庭垃圾、廢棄家具或裝潢營建等廢棄物。

前三處廢棄物累積最多的熱點河岸，分別為關渡大橋左右岸、蘆洲環堤大道外側、汐止樟江大橋右岸，進一步分析三大熱點發現，關渡大橋左右岸和蘆洲環堤大道外側位置相近、皆鄰近出海口，且為基隆河與淡水河交接處，而汐止漳江大橋右岸則為河道轉彎處，由於這些熱點河岸自然條件所致較容易堆積廢棄物，500公尺內所累積的垃圾量達1千至2千袋。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，環保署近年提出「向海致敬」政策，並積極動員淨灘活動，但此次調查證實「海廢」源頭之一來自「川廢」，加強對河川廢棄物的監測與清理為當務之急，盼集結政府、企業與眾人力量，減少陸地垃圾進入海洋、阻斷海廢源頭。

淡水河 廢棄物

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