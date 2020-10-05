5日起北台灣變天 須留意熱帶擾動

5日（本週一）起，北台灣轉為濕涼天氣，須留意熱帶擾動發展，可能會影響國慶連假天氣。中央氣象局表示，5日東北風增強，北部及東北部天氣轉涼，北台灣氣溫驟降8度至10度。氣象專家吳德榮分析，西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境，但是否會對國慶連假天氣帶來劇烈影響，尚待觀察。

5日起北台灣變天

中央氣象局表示，5日東北風增強，北部及東北部天氣轉涼，北台灣氣溫驟降8度至10度；東北部及大台北山區有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫雷陣雨。

6日至8日受東北風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也偏涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫雷陣雨。

留意熱帶擾動發展

中央大氣系兼任教授吳德榮指出，5日至8日因鋒面掠過及東北風南下，桃園以北雲量增多且有局部降雨，天氣轉為濕涼，花東雲量略增，也有局部短暫雨，苗栗以南影響小，為多雲時晴，山區午後則有局部短暫陣雨或雷雨。

至於9、10日的國慶連假天氣，吳德榮分析，西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境，但是否會對國慶連假天氣帶來劇烈影響，尚待進一步觀察。

天氣風險管理公司總監賈新興也預測，8日東北風減弱，各地天氣早晚偏涼；目前在關島西北方的洋面上有熱帶擾動正在發展，須留意是否發展成熱帶性低氣壓或颱風，以及其後續動態，「是否影響9、10日的國慶連假天氣，值得持續觀察。」

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