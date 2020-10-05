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心理壓力導致肌痛 吃抗氧化食物減壓

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
高醫大附設醫院主治醫師洪志憲（右起）、科技部生科司長陳鴻震、中研院生醫所研究員陳志成、博士李政翰說明氧化脂質與纖維肌痛症的關聯。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
高醫大附設醫院主治醫師洪志憲（右起）、科技部生科司長陳鴻震、中研院生醫所研究員陳志成、博士李政翰說明氧化脂質與纖維肌痛症的關聯。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「壓力是萬病之源，心理壓力恐導致纖維肌痛症！」中研院生醫所研究員陳志成5日指出，成年人有2~6%罹患纖維肌痛症，研究發現，精神壓力會增加氧化脂質LPC16:0，會導致纖維肌痛症狀加重；科技部生科司長陳鴻震建議，多吃抗氧化食物、做紓壓活動，有益緩解肌痛。

治療以緩解為主

高醫大附設醫院主治醫師洪志憲表示，纖維肌痛症（fibromyalgia）特徵是慢性廣泛性肌肉疼痛，並伴隨疲勞、失眠、焦慮和憂鬱，影響病人的生活品質甚至導致失能，抽血檢查通常呈現正常結果，故病人常於各科門診檢查後卻沒有發現病因；目前纖維肌痛症缺乏臨床可用的生物標記，治療上仍以緩解症狀為主。

「臨床上發現，纖維肌痛症患者在脂質代謝率有明顯差異。」洪志憲指出，脂質有許多雙鍵不飽和脂肪酸，是自由基喜歡攻擊的對象，若將氧化脂質LPC16:0注射進動物體內，發現動物會出現廣泛的慢性疼痛，感覺神經元會出現痛覺活化現象，觸發肌肉組纖上常見的第3型酸感知離子通道（ASIC3）基因，造成慢性疼痛過敏感表現。

「纖維肌痛症目前沒有很好的藥物，市售藥物產值高達77億美元，但只有10%的病患覺得藥物有效。」陳志成表示，建立氧化指數或許有助於測量風險，「但氧化壓力來得快、去得也快，所以在當下往往測不到。」而是當痛覺神經被激活的時候，才能測到過氧化脂質的變化，是日後可以努力開發的檢測指標。

吃抗氧化食物紓壓

陳鴻震說，「如果我們多吃一些抗氧化食物，例如花青素、花椰菜，或許就不會那麼痛？（眾笑）」陳志成表示，適度降低氧化壓力對緩解疼痛有幫助，因為纖維肌痛症患者的酸痛時好時壞，壓力一直存在會不斷觸發疼痛，怕的是重複性間格太短的壓力；洪志憲則認為，臨床上抗氧化劑仍有副作用，需要更多研究證實。

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