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苗栗明德水庫蓄水跌破3成 二期作灌溉早早抗旱
苗栗縣頭屋鄉明德水庫目前有效蓄水量跌破3成，僅約去年同期的三分之一，農委會農田水利署苗栗管理處今年6月就評估水情不佳，早早啟動輪灌、抗旱井等措施，管理處估計二期稻作灌溉到11月20日，明德水庫灌區約1000公頃農田，用水沒有問題。
苗栗縣主要水庫目前水情，永和山水庫有效蓄水量1556.79萬立方公尺、有效蓄水率51.9%，明德水庫319.53萬立方公尺、26.1%，鯉魚潭水庫7384.65萬立方公尺、64.4%，縣政府水利處長楊明鐃指出，目前水情是比藍燈下一級的水情提醒綠燈，還算是平穩，暫無停水、限水、停灌的規畫。
其中，明德水庫近3個月集水區沒有明顯的下雨，去年有效蓄水率還有約9成，今年水位直直落，水閘門處附近都已見底，農田水利署苗栗管理處評估，明德水庫7月21日起1天供應灌溉用水約13萬立方公尺，直到11月20日應無虞。
農田水利署苗栗管理處指出，二期稻作灌溉用水，因颱風季節等影響，少見有吃緊狀況，但今年氣候異常，管理處6月評估水情不樂觀，採取一連串抗旱措施，8月17日採取灌4休4輪灌，8月20日啟動20口抗旱井，每天支援約2萬立方公尺用水，並加強灌溉管理措施，可以撐到二期稻作灌溉結束。
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