多吃油能減肥？日男「高脂斷糖」減肥法 兩個月暴瘦32公斤

現代人注重身材，總是注意脂肪是否太高，怕造成身體負擔而有所忌諱。但有位日本人卻提倡「高脂斷糖」減重法，表示脂肪吃得多，也不用擔心身材走樣。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位名為金森重樹的男子，過去體重曾高達90公斤。但在使用「高脂斷糖」減肥法後，短短兩個月就瘦到58公斤。

金森表示，他的「高脂斷糖」法靈感，來自瑞士的臨床實驗。一般要減肥的人，都會建議糖分攝取量低於一天60克。但他的理想是整天的糖分攝取量為「零」。取而代之的，則是動物、魚類油脂和中鏈三酸甘油脂肪。

另外，他一天也只吃「1.5餐」。他列出自己的飲食表，早上只喝一杯加了鮮奶油與三酸甘油的紅茶、晚上則吃一道鯖魚炒蛋。雖然看似份量不多，但他說這樣吃也不覺得餓，如果有空腹感，可以中午再多加一碗牛油湯。他認為隨著進食的間隔越空腹，脂肪消耗的便越快，進而達成減肥目的。

他發現在一杯紅茶內加上10到15公克的三酸甘油，喝下後有抑制食慾的效果。調味料方面，則必須避免化學調味食鹽、胡椒、麻油、植物油、醬油和人造奶油等品項。鹽最好用比一般食鹽更富含鈣、鎂、鉀的「雪鹽」，能有效抑止剛採取「高脂斷糖」法產生的身體不適。

酒類方面，雖然可以喝龍舌蘭或威士忌之類的蒸餾酒，但不推薦飲用日本酒、啤酒等釀造酒類。最後金森表示，由於人體內會長期存留糖類的記憶，因此「高脂斷糖」生活一旦開始，就不能再恢復原本的飲食習慣。否則若喚醒本來的糖類成癮，積壓已久的反彈會一發不可收拾，一切成果將前功盡棄。

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