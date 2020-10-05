避免和新冠肺炎分不清 李秉穎籲打流感疫苗

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎今天表示，新型冠狀病毒和流感病毒的初期感染症狀不易分辨，基於2019冠狀病毒疾病和流感防疫及重症致死率考量，呼籲大家都應打流感疫苗。

新北市政府今天舉辦公費流感疫苗開打記者會，找來新手爸媽的香蕉哥哥及草莓姐姐主持，會中安排市長侯友宜施打疫苗，侯友宜以過來人身分為施打疫苗的幼兒園小朋友們加油打氣，李秉穎也應邀出席。

李秉穎致詞表示，今年不管是公費或非公費對象，大家都要加強來打流感疫苗，因為，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）和流感的症狀在初期時不易分辨，都會發燒咳嗽，不做檢驗是不知道感染什麼病毒。

他表示，新冠病毒的疫苗迄今仍不知何時才能做出來，台灣目前的染疫死亡人數是7人；但從去年到現在因流感死亡人數就達112人，致死率比新冠病毒高出16倍，但大家都怕新冠病毒卻不怕流感病毒。

他表示，流感重症患者有95%是沒有接受流感疫苗注射，大家應該都去打流感疫苗，除保護自己生命安全，也可減少防疫的負擔。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，新北市特別自編預算加碼購買了2萬2000劑，使得公費流感疫苗數達91萬劑，從今天開始施打，希望符合公費施打資格的民眾前往670家指定的醫療院所來施打疫苗。

他表示，市府也針對65歲以上的長者，特別再購買了6萬劑的肺炎鏈球菌疫苗供免費施打，在疫情肆虐的時可以保護長者的健康，尤其流感跟新冠病毒症狀分不清楚，希望長者藉此保護自己，也保護他人。