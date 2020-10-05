萊豬來台／外送平台菜單 未標示肉品來源國最高罰300萬

明年元旦起，我國開放含萊克多巴胺美豬進口，衛福部次長薛瑞元今天表示，屆時，全國加入線上訂餐平台的餐飲業者，必須在菜單上清楚標示肉品的來源國，如果沒有標示，將開罰3萬至300萬元，標示不實則罰4萬到400萬元。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部教育部、衛福部、農委會等單位報告「若開放含瘦肉精美豬進口，跨部會如何落實校園供應膳食之食材溯源管理、查驗機制及相關因應作為」。

立委黃國書質詢指出，現在學生會採用網路外送平台訂餐，如何確保他們不會吃到含瘦肉精美豬？建議外送平台也應該要清楚標示肉品來源國，以保障民眾食安選擇權。

對此，薛瑞元表示，衛福部已通知相關業者，從明年元旦開始任何餐食的肉品均需清禁標示來源國，平台業者的點餐系統中，餐飲業者提供的菜單就必須清楚標示肉品來源國，如果未標示或標示不實就會開罰。

薛瑞元也強調，處罰對象是餐飲業者，不是罰外送平台業者，因為餐飲業者才是可控制餐飲的主責對象。