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中秋烤肉吃太多跑急診 連假腸胃不適患者增1倍

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
中秋連假，因腸胃不適上急診的民眾增加。圖／ingimage
中秋連假，因腸胃不適上急診的民眾增加。圖／ingimage

中秋連假結束，不少民眾連續多天烤肉、聚餐，導致腸胃不舒服上急診就醫，彰化基督教醫院統計連續假期4天當中，因腸胃炎上急診的患者數量位居第二，泌尿道感染的民眾也不少，彰化秀傳醫院急診室這幾天因腸胃不適就醫的人數也比平常增加一倍。

彰化基督教醫院副院長周志中說，連假4天大約有1200多名患者上急診就醫，其中發燒最多，其次是腸胃炎，約占了15%，出現腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，研判是假期吃太多烤肉增加身體負擔，或是吃到不衛生、烤焦等食物，造成腸胃不適。

高血壓、泌尿道感染上急診的患者也不少，周志中說，連假民眾外出，慢性病患者可能忘記帶藥，作息不正常，沒有按時服藥，影響病況控制，連假出門易塞車，民眾憋尿、沒喝水等也容易有泌尿道感染、膀胱發炎等，接下來國慶連假到來，提醒民眾外出仍要注意身體狀況，也要掌握鄰近的醫院。

彰化秀傳醫院中秋連假每天也增加1倍的腸胃不適患者上急診，秀傳醫院急診醫學部主任黃炳文指出，大都是吃壞肚子，現在季節冷熱交替，也容易有呼吸道感染，接下來的連假建議慢性病與長輩外出早晚多添加衣服、戴帽子蓋住耳部保暖，天氣乾燥也要多喝水，現在仍是新冠肺炎防疫期間，要維持洗手、戴口罩等習慣。

連假 患者 烤肉

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