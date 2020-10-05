新制明年元旦上路！手搖飲要標總糖量和總熱量 珍珠、芋圓也要算

手搖飲不能再只標「半糖」、「全糖」了，衛福部食藥署今公告，不論連鎖飲料、便利商店的手搖飲以及速食業現場調製的飲料，不只是添加糖，還要把珍珠、椰果、布丁等內容物一併計算，標示總糖量和總熱量，新制明年元旦上路，若是標示不實最高可罰新台幣400萬元。

食藥署食品組科長李婉媜表示，過去只要求業者標示額外添加糖量，現在連常加在飲料中的珍珠、椰果、芋圓等配料也需依據不同品項、大小杯一併計算總糖量和總熱量，但可以用「全糖」的最高值表示，誤差不可超過20％。

除了需要標示總糖量和總熱量外，針對手搖飲和現場調製的飲料也規定咖啡因含量，除了過去原用紅、黃、綠代表咖啡因含量分別在201毫克以上、101毫克至200毫克，以及100毫克以下外，也可用咖啡因含量的最高值來標示。

另外，李婉禎表示，蔬果汁過去已針對包裝飲料詳加規定，現在針對現場調製的蔬果汁也規定原汁含量應達10％以上，才能以「○○汁」為品名，否則必須標示為「○○飲料」或等同意義字樣，例如柳橙綠茶、柳橙飲料；未含果蔬汁者，應於品名標示「○○風味」或「○○口味」字樣，例如柳橙風味茶。

新制將於明年元旦上路，如未依規定標示，可依食安法以新臺幣3萬元至300萬元罰鍰，如有標示不實者，可處4萬元至400萬元罰鍰。