國慶第6代嗡嗡包亮相 設計融入「2020」及「iT」視覺

迎接國慶升旗暨慶祝活動，台北市政府第6代嗡嗡包今天全新亮相。今年第6代嗡嗡包，極具科技感，整體設計以簡約時尚、輕便多功能為主軸，是歷代嗡嗡包中，背法最多變、最能展現自我風格的包款。設計圖樣則融入「2020」及「iT」視覺，傳達台北市智慧城市，同時也是愛與溫暖的城市。

台北市副市長黃珊珊表示，今年受到疫情影響，國慶嗡嗡包也首度改採線上登記制，10月7至8日兩天開放線上登記，限量3450分。民眾可透過網路預約登記，確定完成登記資格後，國慶當日再憑身分證及電子郵件通知由本人親自現場領取。

另外，為照顧中高齡長者的需求，今年也規劃敬老名額450份，只要是今年年滿65歲以上民眾（民國44年12月31日前出生）可於10月7日18時至24時優先登記，一般民眾則自10月8日10時起開放登記。

民政局長藍世聰表示，今年的國慶第6代嗡嗡包，整體設計以簡約時尚、輕便多功能為主軸，搭配可調整式背帶，可手提、側背、雙肩背。另外，第6代嗡嗡包款式及容量，非常適合通勤族、學生族使用，今年也再次推出限定雙色，經典都會風的黑灰配、及清新藝文風的黑棕配，雙配色的設計讓嗡嗡包更具時尚感。

民政局表示，今年第6代嗡嗡包的設計圖樣，融入「2020」及「iT」視覺概念，傳達台北市不斷朝向智慧城市邁進，同時也是充滿愛與溫暖的城市，期望在臺北設市百年的特別年份中，回盼百年城事，繼續帶動下一個光榮雙卄。

另外，為慶祝中華民國雙十國慶，北市府也將在10月10日上午7時，於市民廣場辦理「國慶升旗暨慶祝活動」。柯文哲將與市民朋友一起歡度國家生日。除邀請CP BOYS萌力男孩將擔任國慶當天的國歌領唱外，開場表演還安排艾克樂團的青春演唱及世新大學啦啦隊活力演出。

國慶升旗典禮後，還有一連串表演，包括靜心國中管樂團、北一女舞蹈社、極限體能雜耍秀及小丑互動秀等精采節目。

今年為響應防疫新生活，北市府首度以「線上登記、現場領包」方式發送嗡嗡包，詳情可至活動網站（https://www.accupass.com/event/2009210752011572746239）查詢。