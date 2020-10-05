公費流感疫苗開打 陳時中：接種避免與新冠肺炎同時感染

衛福部疾病管制署上午舉行「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，邀請部長陳時中、疾管署長周志浩、防疫大使潘若迪及雙胞胎幼兒、孕婦等公費對象到現場接種，疾管署表示，今年接種的是四價疫苗，接種對象與去年一致，疫苗數量約600百萬劑，可涵蓋25.5%全人口數，接種後約兩周開始產生抗體，保護力約維持一年。

防疫大使潘若迪說，自己雖然從事健康事業，有規律運動習慣，但還是要施打疫苗，保護家人也保護學員。周志浩也表示，邀請潘若迪當大使，正是要提醒民眾，即使是向潘大使這樣健康的人，也要施打疫苗提升免疫力。 衛服部疾病管制署上午舉行「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，邀請防疫大使潘若迪到現場接種。記者鄭超文／攝影 衛服部疾病管制署上午舉行「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，邀請一對父母帶著雙胞胎幼兒(左起)、防疫大使潘若迪、部長陳時中、疾管署長周志浩、副署長莊人祥及孕婦等公費對象到現場接種，會後大家一起呼籲民眾盡快施打疫苗。記者鄭超文／攝影 衛服部疾病管制署上午舉行「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，邀請部長陳時中到現場接種。記者鄭超文／攝影