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公費流感疫苗開打 陳時中：接種避免與新冠肺炎同時感染
衛福部疾病管制署上午舉行「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，邀請部長陳時中、疾管署長周志浩、防疫大使潘若迪及雙胞胎幼兒、孕婦等公費對象到現場接種，疾管署表示，今年接種的是四價疫苗，接種對象與去年一致，疫苗數量約600百萬劑，可涵蓋25.5%全人口數，接種後約兩周開始產生抗體，保護力約維持一年。
防疫大使潘若迪說，自己雖然從事健康事業，有規律運動習慣，但還是要施打疫苗，保護家人也保護學員。周志浩也表示，邀請潘若迪當大使，正是要提醒民眾，即使是向潘大使這樣健康的人，也要施打疫苗提升免疫力。
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