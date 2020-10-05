國慶焰火今年台南登場 注意事項看這裡

2020國慶焰火首度在台南舉辦，台南市政府做足準備，希望民眾都能有最佳角度觀賞，而且井然有序，今天再度提出管制重點與注意事項，請大家配合。

1、最佳觀賞區：

除原本規劃的五個觀賞區之外，市府為來自不同城市觀眾的需求，另闢劃神級觀賞區，讓民眾可以在就近的位置就能觀賞到炫麗的焰火：

(1) 四草大眾廟。

(2) 正統鹿耳門聖母廟。

(3) 鹿耳門天后宮。

(4) 龍山寺。

(5) 萬皇宮。

(6) 萬年殿。

2、交通：

(1) 大眾接駁：市府備有140部接駁車在台鐵、高鐵等站接送，每2~4分鐘就有一班，持續循環接送。

(2) 自行開車：備有北(四草周邊─觀夕平台)、東(運河星鑽─安億停車場)、南(喜樹重劃區─四鯤鯓)等停車場，並有170部接駁車，每1~5分鐘就有一班，持續循環接送。

3、徒步管制：

自國慶當日上午10點至12點起，林默娘公園、億載金城、觀夕平台、戀愛廣場、四鯤鯓等，除行人及公務車輛以外，禁止各式汽機車進出。

4、汽車管制：

自國慶當日中午12點起，管制育平路以西、本田路以南、華平路以西及濱南路以西非居民及公務車輛進出。

5、各類識別證使用：

為了讓第一線人員快速辨識持證觀眾身分，以便給予正確指引並消化車潮，各類證件使用說明如下：

(1) 貴賓證：搭配邀請卡，直接進入貴賓停車場。

(2) 工作證：持證人員(包括中央、市府各局處、廠商、攤商)可進入各規劃區域。

(3) 媒體證：持證人員可進入規劃區域。

(4) 表演證：持證人員可進入規劃區域。

6、汽車通行證：

僅限安平區王城里等十里及安南區四草里等居住在汽車管制區內居民使用。特別提醒，汽車通行證是為管制區居民特別需求而設計，無法憑證進入各管制區域。

7、陸海空管制：

本次焰火施放，標定有相關人員、船舶、飛行器之管制措施，因此請民眾為自身安全，務必配合海巡、警察及消防等機關人員之勸導，離開管制區域。

8、天候提醒：

中央慶籌會與市府都密切留意天候狀況。但是仍然請民眾記得自備雨具，以應臨時氣候變化之需要。

9、聯合服務中心自14：00~24:00在以下區域提供醫療及各類諮詢等服務：

(1) 戀愛廣場主舞台。

(2) 觀夕平台舞台。

(3) 台灣船園區舞台。

(4) 四鯤鯓舞台。

(5) 億載金城。

10、請民眾注意隨身攜帶的錢包，機車更不要亂停，以避免被偷竊