輕度颱風「昌鴻」未來怎麼走？ 周三、周四是關鍵

今年第14號颱風、輕度颱風「昌鴻」，目前正在距離台北東方約1800公里，預計8日前將逐漸接近琉球群島附近，氣象局表示，颱風未來變數大，預估的三條路徑各不相同，要周三周四以後，才會比較明朗。

中央氣象局預報員劉沛藤表示，昌鴻颱風未來路徑變數很大，現階段都還不確定，要到周三、周四以後，動向才會比較明朗；現階段推估三條路徑，看起來像北往日本九州機率大；但也可能往右偏，又回到太平洋地區，若走這路徑就連日本也沒影響了；但也可能稍微通過琉球群島東方海面，若是這路徑，也就會離台灣近一點，對台灣來說，溫度就會低一點、多雨些，但究竟昌鴻颱風會走哪一個路徑，還要再觀察。

劉沛藤表示，國慶日的天氣，北部、東半部會局部降雨，而中南部地區天氣還算穩定；北部高溫約再25度上下，低溫20、22度；中南部白天高溫可來到33度；本周東北風持續，接下來要看颱風的變數影響。