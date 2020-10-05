今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？ 四張圖看懂

時序進入秋冬時節，公費流感疫苗10月5日正式開打，今年因為爆發新冠肺炎（COVID-19），為了避免疫情在秋冬捲土重來，不少專家、醫師都建議民眾盡量去施打。

衛福部疾管署指出，今年提供三廠牌共603萬劑疫苗，製程不同但效果一致，甚至今年公費流感疫苗更全面改為更具保護力的四價流感疫苗，針對流感疫苗廠牌、疫苗特色、各族群施打日期等，本篇重點整理給大家參考。

●公費疫苗、自費疫苗哪裡不同？

今年流感疫苗不論是公費或自費，皆為四價流感疫苗，打一針可同時預防「兩種A型流感（H1N1 及 H3N2）」及「兩種B型流感（Victoria 及 Yamagata）」。

此外，今年疫苗供應量正常，且自費疫苗比起去年也多出快一倍，大約有 115 萬劑左右，加上公費 603 萬劑，民眾不需擔心會有不夠打的問題，去年是因為廠商有缺貨，所以才有分對象分階段施打。

公費疫苗價格：到衛生局可免費施打，如果是診所則收取掛號費

自費疫苗價格：雞蛋培養疫苗：850-1200 元／細胞培養疫苗：1200-1500 元

●公費疫苗的對象是哪些人？

公費流感疫苗施打族群看這邊：https://linked.tw/YngKCZ67

●哪裡可以打公費流感疫苗？

今年因為新冠肺炎疫情影響，有些醫療院所為了避免民眾群聚，規定公費疫苗須事先打電話預約才能接種，但也有些不用預約，只要符合條件，即可直接現場排隊施打，建議民眾先電話詢問，以免白跑一趟。

不過有一點要特別提醒民眾，如果是公費施打對象，沒辦法事先選擇疫苗的廠牌，主要是因為疫苗分配是採取先到貨先使用，要看衛生局分給診所的是哪一家疫苗，接種的廠牌為隨機安排，不能指定。

合約院所查詢看這邊：https://antiflu.cdc.gov.tw/（疾管署流感防治一網通）

●打疫苗要帶什麼？

除了學生是集體在校園接種外，其餘一般民眾記得帶健保卡、兒童健康手冊、孕婦健康手冊、嬰兒出生證明文件或戶口名簿、診斷證明文件等。

●我該打哪一種疫苗？

今年提供公費四價流感疫苗共三家廠牌，兩家為雞胚胎蛋培養，一家為細胞培養，均經食藥署檢驗合格。圖／指揮中心提供

今年的公費疫苗有3家廠牌，指揮中心表示，其中2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食藥署檢驗合格，民眾在接種前如果已知對疫苗成份過敏，或過去曾發生接種後身體不適，不予接種，發燒或有急性中重疾病者，請待病情穩定再接種。

另外，有部分民眾如果擔心自身對雞蛋過敏，也可以事先詢問醫療院所，選擇有提供細胞培養疫苗的地方施打。不過，疾管署指出，對蛋過敏者，接種疫苗後出現嚴重過敏反應之機率極低，而且疫苗在製程當中也已將雞蛋胚胎中可能導致過敏的成分大量減少。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則表示，無論細胞培養或雞胚胎蛋培養的流感疫苗，效果都是類似的。

今天是109年公費流感疫苗開打首日，民眾接種流感疫苗相當踴躍。記者季相儒／攝影

●打完疫苗後該注意什麼？

民眾於施打地點打完疫苗後，應至少在現場或附近休息觀察30分鐘，看看是否出現不適症狀，另注射部位可能會有疼痛、紅腫情形，一般會在1至2天恢復，若有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，應儘速就醫並通報當地衛生局或疾管署。

●多久產生保護力？

接種流感疫苗後約2週開始產生抗體，保護力約維持1年，但因流感病毒每年皆容易產生變異，每年流行的病毒株也有不同，建議民眾每年最好接種流感疫苗，身體才有足夠的防護力。